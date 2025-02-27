Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина

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Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина касательно вопросов двусторонних отношений
Матвиенко передала Эрдогану послание от Путина касательно вопросов двусторонних отношений Фото:
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Турции передала президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от российского лидера Владимира Путина. Послание касалось вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда.

«Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки», — заявили представители пресс-службы. Их слова передает РИА Новости.

Матвиенко сообщила Эрдогану о том, что в ходе недавних встреч в Анкаре с турецкими парламентариями были достигнуты продуктивные договоренности. Стороны согласились совместно работать над реализацией решений, принятых главами двух государств. Кроме того, глава Совфеда выразила благодарность за теплый прием российской делегации в Турции, который способствует укреплению дружественных связей между странами.

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе официального визита в Турции передала президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от российского лидера Владимира Путина. Послание касалось вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки, сообщили в пресс-службе Совфеда. «Спикер СФ передала турецкому лидеру устное послание от президента РФ Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки», — заявили представители пресс-службы. Их слова передает РИА Новости. Матвиенко сообщила Эрдогану о том, что в ходе недавних встреч в Анкаре с турецкими парламентариями были достигнуты продуктивные договоренности. Стороны согласились совместно работать над реализацией решений, принятых главами двух государств. Кроме того, глава Совфеда выразила благодарность за теплый прием российской делегации в Турции, который способствует укреплению дружественных связей между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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