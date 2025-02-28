В Ростове-на-Дону обсудили вопросы безопасности с главами городов России

В Ростове-на-Дону 27 февраля прошел седьмой региональный этап Второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Основным предметом обсуждения стала тема «Безопасность и защита». Об этом сообщила пресс-служба форума.
«27 февраля в городе Ростове-на-Дону состоялся седьмой региональный этап II Всероссийского муниципального форума „Малая Родина — Сила России“, который стал продолжением масштабного муниципального диалога Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ)», — сообщает пресс-служба. Там добавили, что на форуме по теме «Безопасность и защита» присутствовали руководители муниципальных образований, представители федеральных властей, силовых структур, общественных организаций и активисты.
На открытии мероприятия выступили заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, заместитель руководителя Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатели Всероссийском Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и мэр города Мелитополя Галина Данильченко. Слюсарь в своем приветственном обращении подчеркнул, что обеспечение безопасности и стабильности для граждан является одной из важнейших задач государства. Он также сообщил о функционировании в Ростовской области системы защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры.
Региональный этап форума стал значимой площадкой для обсуждения вопросов безопасности населения в условиях специальной военной операции, а также для обмена опытом между органами местного самоуправления, общественными организациями и волонтерами. На региональном этапе функционировали несколько тематических площадок, где эксперты, представители федеральных органов и руководители местного самоуправления обсуждали стратегии коммуникации в кризисных ситуациях и улучшение законодательной базы.
Данильченко особо отметила, что безопасность — это ключевой аспект работы местного самоуправления в Донбассе и Новороссии, а также в прифронтовых районах. Глава Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал об изменениях в подходах к работе с населением и к обеспечению безопасности в текущих условиях.
Итоги форума будут представлены на II Всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России», который пройдет в апреле в Москве на территории Национального центра «Россия». Организаторами мероприятия выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.
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