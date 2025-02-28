В Челябинской области придумали, как привлечь инвесторов для создания роботизированных производств

Работу с инвесторами в Челябинске объединят на площадке АО «Корпорация развития»

Инвесторов привлекут для создания роботизированных производств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работу с инвесторами в регионе объединят на площадке АО «Корпорация развития Челябинской области», в которую привлекут резидентов для запуска роботизированных производств. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Работу с инвесторами объединят на площадке АО „Корпорация развития Челябинской области“. Главными задачами станет создание инфраструктуры Особой экономической зоны и привлечение резидентов для запуска в ней кластера современных роботизированных производств», — сообщила пресс-служба регионального правительства в telegram-канале.

Задачей корпорации также станет развитие Парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка» и сопровождение инвесторов по принципу «единого окна». Корпорацию создадут путем преобразования УК парка «Малая Сосновка».

Другая задача корпорации — создание инфраструктуры, привлечение резидентов и их сопровождение в особой экономической зоне (ОЭЗ) на территории Красноармейского района Челябинской области. В ОЭЗ «Южноуральская» запустят кластер роботизированных производств, проект уже прошел согласование с федеральными органами исполнительной власти. Сейчас его готовят к внесению в аппарат Правительства РФ.

Функционал «Единого окна» по работе с инвесторами перейдет также корпорации. Пока он работает на базе регионального Центра «Мой бизнес». После преобразования АО «Корпорация развития Челябинской области» станет ключевым институтом развития инвестиционной деятельности в регионе.