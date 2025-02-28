В Челябинской области начнут поддерживать ветеранов СВО при устройстве на работу. Главой региона был подписан документ, который дополнил соглашение между правительством, союзом промышленников и федерацией профсоюзов. Свои подписи поставили также глава ММК Виктор Рашников и профлидер Олег Екимов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Наша общая задача — окружить вниманием и заботой каждого, кто возвращается с фронта. Прошу дать указания кадровым и медицинским службам отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. С каждым участником СВО нужно работать индивидуально, искать возможности для трудоустройства, при необходимости создавать специальные условия труда и обеспечивать профессиональную переподготовку», — подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор добавил, что областной бюджет предусматривает субсидии предприятиям, внедряющим программы наставничества для участников спецоперации. Помимо этого, соглашение включает в себя меры, направленные на укрепление здоровья работников предприятий.
«Все наши крупнейшие работодатели включатся в эту работу. Правительство региона поддержит ее субсидированием», — заявил Текслер в своем telegram-канале.
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