В Челябинской области расширят меры поддержки для трудоустройства участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер заявил о создании новых рабочих мест и организации обучения для бойцов СВО
Текслер заявил о создании новых рабочих мест и организации обучения для бойцов СВО Фото:

В Челябинской области начнут поддерживать ветеранов СВО при устройстве на работу. Главой региона был подписан документ, который дополнил соглашение между правительством, союзом промышленников и федерацией профсоюзов. Свои подписи поставили также глава ММК Виктор Рашников и профлидер Олег Екимов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Наша общая задача — окружить вниманием и заботой каждого, кто возвращается с фронта. Прошу дать указания кадровым и медицинским службам отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. С каждым участником СВО нужно работать индивидуально, искать возможности для трудоустройства, при необходимости создавать специальные условия труда и обеспечивать профессиональную переподготовку», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что областной бюджет предусматривает субсидии предприятиям, внедряющим программы наставничества для участников спецоперации. Помимо этого, соглашение включает в себя меры, направленные на укрепление здоровья работников предприятий.

«Все наши крупнейшие работодатели включатся в эту работу. Правительство региона поддержит ее субсидированием», — заявил Текслер в своем telegram-канале.

Соглашение было подписано в рамках заседания Правления СПП
Соглашение было подписано в рамках заседания Правления СПП
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области начнут поддерживать ветеранов СВО при устройстве на работу. Главой региона был подписан документ, который дополнил соглашение между правительством, союзом промышленников и федерацией профсоюзов. Свои подписи поставили также глава ММК Виктор Рашников и профлидер Олег Екимов, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Наша общая задача — окружить вниманием и заботой каждого, кто возвращается с фронта. Прошу дать указания кадровым и медицинским службам отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. С каждым участником СВО нужно работать индивидуально, искать возможности для трудоустройства, при необходимости создавать специальные условия труда и обеспечивать профессиональную переподготовку», — подчеркнул Алексей Текслер. Губернатор добавил, что областной бюджет предусматривает субсидии предприятиям, внедряющим программы наставничества для участников спецоперации. Помимо этого, соглашение включает в себя меры, направленные на укрепление здоровья работников предприятий. «Все наши крупнейшие работодатели включатся в эту работу. Правительство региона поддержит ее субсидированием», — заявил Текслер в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...