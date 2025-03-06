Старшего тренера сборной России госпитализировали прямо на соревнованиях

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко был госпитализирован с диагнозом пневмония во время соревнований в Казани. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Он [Бородавко] с пневмонией госпитализирован. Спасибо Татарстану, все под контролем!» — заявила Вяльбе журналистам РИА Новости. Госпитализация произошла во время проведения в Казани чемпионата России по лыжным гонкам.
Спортивное мероприятие должно завершиться 9 марта. Отмечается, что госпитализация никак не повлияла на ход соревнований — они проходят в штатном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.