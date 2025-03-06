Старшего тренера сборной России госпитализировали прямо на соревнованиях

Вяльбе: старшего тренера сборной РФ Бородавко госпитализировали с пневмонией
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Тренера Юрия Бородавко госпитализировали с пневмонией
Тренера Юрия Бородавко госпитализировали с пневмонией Фото:

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко был госпитализирован с диагнозом пневмония во время соревнований в Казани. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Он [Бородавко] с пневмонией госпитализирован. Спасибо Татарстану, все под контролем!» — заявила Вяльбе журналистам РИА Новости. Госпитализация произошла во время проведения в Казани чемпионата России по лыжным гонкам.

Спортивное мероприятие должно завершиться 9 марта. Отмечается, что госпитализация никак не повлияла на ход соревнований — они проходят в штатном режиме. 

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко был госпитализирован с диагнозом пневмония во время соревнований в Казани. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Он [Бородавко] с пневмонией госпитализирован. Спасибо Татарстану, все под контролем!» — заявила Вяльбе журналистам РИА Новости. Госпитализация произошла во время проведения в Казани чемпионата России по лыжным гонкам. Спортивное мероприятие должно завершиться 9 марта. Отмечается, что госпитализация никак не повлияла на ход соревнований — они проходят в штатном режиме. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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