Россиянам пообещали вакцину от аллергии

Разработка вакцины уже прошла ключевые этапы клинических испытаний
Разработка вакцины уже прошла ключевые этапы клинических испытаний
В России может появиться первая вакцина от аллергии, предназначенная для массового применения. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«С другой стороны, по нормативной базе, мы можем уже сейчас ее (вакцину) регистрировать», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). По словам Скворцовой, разработка вакцины уже прошла ключевые этапы клинических испытаний. Первая и вторая фазы исследований завершились успешно. Сейчас ФМБА подало заявление в Министерство здравоохранения РФ о продолжении масштабных клинических испытаний.

