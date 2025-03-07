Бастрыкин поручил разобраться в сносе заселенных людьми домов в челябинском городе

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело о халатности, из-за которой в Карабаше Челябинской области без разрешения снесли дома. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России поручил повторно возбудить уголовное дело о халатности, повлекшей нарушение жилищных прав граждан в Челябинской области. Ранее в публичном пространстве сообщалось, что дома жителей Карабашского городского округа Челябинской области были снесены без решения суда. Люди лишились не только жилья, но и личных вещей», — сообщили в СК РФ.
Ранее следователи завели по данному факту уголовное дело, но его отменил прокурор муниципалитета. После повторного возбуждения дела информацию об установленных обстоятельствах передадут в Москву.
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