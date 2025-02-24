ФАС оштрафовала несколько крупнейших банков за рекламу

Федеральная антимонопольная служба наложила штрафы на Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за допущение нарушений в виде распространения рекламы, которая не соответствует установленным нормам. Об этом сообщает служба на своем сайте.
«Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений Закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение», — пишет ФАС на своем сайте. Там уточнили, что размер наложенных штрафов превысил 2,2 миллиона рублей.
ФАС пояснила, что в рекламном ролике Альфа-Банка было заявлено о возможности открытия бесплатного инвестиционного счета. Однако дополнительные условия были указаны в сноске мелким шрифтом и продемонстрированы всего на короткое время. Также в службу России поступила жалоба от гражданина на рекламу Газпромбанка, где обещали выгодную процентную ставку по вкладам в размере 22%, но не уточнили другие важные условия, которые могут повлиять на доходность вклада.
Кроме того, ВТБ проводил наружную рекламную кампанию, обещая ставку по вкладам 20%. В этой рекламе также краткосрочно и в сложной для восприятия форме были представлены дополнительные сведения о услуге. В свою очередь, Т-Банк разместил в своем мобильном приложении рекламный баннер продукта Kaspersky Safe Kids, не указав информацию о рекламодателе и его интернет-ресурсе, уточняет ФАС.
Ранее ФАС наложила штраф на Совкомбанк за распространение вводящей в заблуждение рекламы банковского вклада. В Москве, на одной из динамических рекламных конструкций, была заявлена процентная ставка в размере 21% годовых, при этом важные условия предложения указывались мелким шрифтом, что затрудняло их восприятие, передает «Царьград».
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