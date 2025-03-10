Король Карл III составил плейлист любимых песен: в списке — Боб Марли, Кайли Миноуг и Jay-Z

Король Карл III представил свой личный плейлист в Apple Music
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Король Карл III слушает Бейонсе и Jay-Z
Король Карл III слушает Бейонсе и Jay-Z Фото:

Король Карл III представил свой личный плейлист в Apple Music. В него вошли известные композиции ямайского музыканта Боба Марли, австралийской певицы Кайли Миноуг и американского рэпера Jay-Z.

«Под номером один в списке значится песня ямайского исполнителя регги Боба Марли „Could You Be Loved“. Также в списке присутствует австралийская поп-певица Кайли Миноуг», — говорится в материале газеты The Guardian. Помимо упомянутых артистов, Карл III также слушает американку Грейс Джонс и британскую певицу Raye. В его плейлисте находятся также Дайана Росс с песней «Upside Down» и дуэт Бейонсе с Jay-Z, исполнившие «Crazy In Love».

10 марта стриминговый сервис Apple Music представил специальный плейлист «The King's Music Room», составленный Карлом III. В плейлисте содержатся треки, отражающие его личный вкус, а также зачитанное им вступительное слово, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Король Карл III представил свой личный плейлист в Apple Music. В него вошли известные композиции ямайского музыканта Боба Марли, австралийской певицы Кайли Миноуг и американского рэпера Jay-Z. «Под номером один в списке значится песня ямайского исполнителя регги Боба Марли „Could You Be Loved“. Также в списке присутствует австралийская поп-певица Кайли Миноуг», — говорится в материале газеты The Guardian. Помимо упомянутых артистов, Карл III также слушает американку Грейс Джонс и британскую певицу Raye. В его плейлисте находятся также Дайана Росс с песней «Upside Down» и дуэт Бейонсе с Jay-Z, исполнившие «Crazy In Love». 10 марта стриминговый сервис Apple Music представил специальный плейлист «The King's Music Room», составленный Карлом III. В плейлисте содержатся треки, отражающие его личный вкус, а также зачитанное им вступительное слово, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...