Король Карл III составил плейлист любимых песен: в списке — Боб Марли, Кайли Миноуг и Jay-Z

10 марта 2025 в 19:18 Размер текста - 17 +

Король Карл III слушает Бейонсе и Jay-Z Фото: Министерство обороны Великобритании Король Карл III представил свой личный плейлист в Apple Music. В него вошли известные композиции ямайского музыканта Боба Марли, австралийской певицы Кайли Миноуг и американского рэпера Jay-Z. «Под номером один в списке значится песня ямайского исполнителя регги Боба Марли „Could You Be Loved". Также в списке присутствует австралийская поп-певица Кайли Миноуг», — говорится в материале газеты The Guardian. Помимо упомянутых артистов, Карл III также слушает американку Грейс Джонс и британскую певицу Raye. В его плейлисте находятся также Дайана Росс с песней «Upside Down» и дуэт Бейонсе с Jay-Z, исполнившие «Crazy In Love». 10 марта стриминговый сервис Apple Music представил специальный плейлист «The King's Music Room», составленный Карлом III. В плейлисте содержатся треки, отражающие его личный вкус, а также зачитанное им вступительное слово, передает «Национальная служба новостей».

