В Пермском крае возросло количество мест с услугой «Наличные на кассе»

В Пермском крае, по данным на 1 января 2025 года снять деньги с банковской карты можно в 1009 точках. За год их число увеличилось на 10%. Об этом агентству URA.RU сообщили в Пермском отделении Центробанка.
«Услуга „Наличные на кассе“ (кэшаут) сегодня доступна в 457 населенных пунктах Прикамья. Чтобы снять деньги, необходимо совершить покупку на АЗС или в магазине и оплатить ее банковской картой. В день с карты можно снять до пяти тысяч рублей, в месяц — максимум 30 тысяч рублей», — сообщили в банке.
Услуга «Наличные на кассе» более всего востребована у жителей отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют банкоматы. Заинтересовать услуга может также предпринимателей.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский классический университет (ПГНИУ) полностью перешел на безналичную оплату своих услуг. Наличными теперь нельзя заплатить ни за обучение, ни за аренду площадей, ни за парковку.
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