В Свердловской области подорожали авто с пробегом

В Свердловской области средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла на 0,5% в феврале. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авто.ру Оценка».
«Средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет составила 1,6 миллиона рублей, что на 0,5% выше, чем в январе», — говорится в пресс-релизе. В топ наиболее подорожавших моделей вошли: BMW 3 серии (+7,5%), средняя цена составила 4,47 миллиона рублей. Следом в топе — BMW 1 серии (+6,8%) со средней стоимостью 1,35 миллиона рублей и Volkswagen Passat (+6,4%), авто в среднем продавали за 2,03 миллиона рублей.
Что касается подешевевших моделей, то в список вошли: Porsche Cayenne за 9,76 миллиона рублей в среднем (-13,5%), Volkswagen Passat CC за 1,13 миллиона рублей в среднем (-9,1%), а также SsangYong Kyron за 1,02 миллиона рублей в среднем (-8,8% за месяц).
«В феврале объем предложения авто с пробегом в целом по стране оказался в полтора раза больше, чем год назад, а в структуре предложения произошли изменения. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на 3%», — поясняют эксперты. В это же время доля китайских производителей на вторичном рынке впервые превысила 5%, это произошло из-за того, что сократилась доля авто японских, корейских и европейских марок.
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