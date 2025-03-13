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20:39
Путин и Лукашенко заявили об угрозе ядерного конфликта из-за действий Евросоюза
20:38
Тюменские власти заберут участки и дома из-за угрозы стихийных бедствий
20:34
Лукашенко: тема урегулирования на Украине будет продолжена
Изгнание ВСУ из Суджи приблизило Путина к главной цели: что пишут иноСМИ о Курской области
20:34
Путин и Лукашенко подписали важное соглашение
20:32
В Челябинской области при опрокидывании автомобиля погибли два человека. Видео
20:30
В Петербургской квартире найдено тело зарезанной пенсионерки
В курском приграничье готовят рабочие места к возвращению жителей
20:29
В Кремле сообщили о предстоящем разговоре Путина со спецпосланником Трампа
20:27
Глава Минфина США пригрозил России новыми санкциями
20:26
Вступил в законную силу Договор о взаимной безопасности России и Белоруссии
Мирные жители со слезами встречают российских бойцов: что происходит в Курской области сейчас
20:23
Сотрудники МЧС вывезли из Суджанского района 199 человек
20:21
В Петербурге суд отправил мужчину в колонию за кражу одежды в УМВД
20:20
В ХМАО экс-сотрудника Фонда капремонта судят за вымогательство взяток
Звезда авангарда СССР, которая написала музыку к «Маугли»: умерла София Губайдулина
20:18
Медведчук: Зеленский пошел на хитрость, он ищет повод столкнуть РФ И США
20:16
ВТБ привлечет 93 млрд рублей для строительства ВСМ Москва — Петербург
20:09
Лифта нет, но вид из окна шикарный: в ХМАО по дешевке распродают большие квартиры. Фото
Курская область скоро будет освобождена: о чем говорил Песков 13 марта
20:05
В Курганской области ждут резкого ухудшения погоды с утренним гололедом
20:04
Ушаков рассказал, будет ли разговор Путина и Трампа
20:03
Екатеринбуржцев зовут гладить котов за 170 тысяч в месяц. Скрин
«Держим кулаки и молимся»: как военкоры отреагировали на освобождение Суджи
20:02
Артюхов пообщался с жителями Газ-Сале после расселения аварийных домов. Фото
20:01
ФСБ выступила со спецобращением к челябинцам
20:00
В Дебальцево восстанавливают храм, пострадавший от обстрелов ВСУ. Видео
Почему Украина согласилась на перемирие с Россией
19:58
В Тюмень на неделю придет снег с дождем
19:57
Свердловчанин, подписавший контракт сразу после службы в армии, погиб на СВО
19:55
Журналисты утомили Лаврова вопросами перед встречей Путина и Лукашенко. Видео
Суджа полностью освобождена: где находится город, его значение для СВО. Карта
19:47
Спецназ «Ахмат» захватил в Курской области пленных из ВСУ
19:45
Reuters узнал о консультациях в России по смягчению санкций
19:45
В Шадринске сотрудники фонда «Защитники Отечества» получат новое помещение. Фото
В России ускорили перезагрузку системы обращения с мусором
19:43
Губернатор Махонин поручил создать в Перми центр медицинской реабилитации
19:40
Миасские швейники выдали многомиллионный вексель за термоодеяла-фантомы
19:35
В России заявили о намерениях Европы в отношении урегулирования ситуации на Украине
Охота на бизнес-коучей: кто такая Надин Серовски, которой налоговая заблокировала счета
19:33
МИД РФ жестко ответил на 16-й пакет санкций Евросоюза
19:30
Десятки групп в тюменских детсадах закрыли на карантин
19:30
Дeнь cвoбoды cлoвa в интepнeтe: мнение курганских политиков о цензуре в Сети
Путин впервые за долгое время надел военную форму: как прошел визит президента в Курскую область. Фоторепортаж
19:21
Прокуратура Миасса проверит обстоятельства гибели двухлетнего ребенка от наркотиков
19:20
Стало известно, что Путин и Лукашенко ели на обед в Кремле. Фото
19:19
На День оленевода в Ноябрьске организуют дополнительные парковки. Скрин
Мог быть генералом, но отказался: какие звания имеются у Владимира Путина
19:19
В Петербурге зоомагазин продавал краснокнижных ящериц
19:14
В Перми наградили лучших охранников города
19:13
В боях за Суджу погиб командир батальона «Курские витязи» Крутиков
1
Трамп заявил, что перемирие для РФ имеет обратную сторону: подробности о возможном прекращении огня
19:09
Генпрокуратура заставила чиновников из ХМАО переселить людей из аварийных домов
19:08
Под суд отдан цыган, обвиняемый в убийстве и спровоцировавший бунт в Коркино
19:06
Курганец получил крупный штраф за то, что пьяным обругал и пинал полицейского
Новые зверства Киева в Часовом Яре: карта СВО на Украине 13 марта
19:05
В курганскую облдуму принесут законы, которые не приняли свердловские депутаты
19:02
Лукашенко: Путин будет разговаривать с Уиткоффом о перемирии на Украине
1
19:00
Лавров заявил о постоянном вранье Киева о перемирии
В Судже нашли около 100 пропавших граждан: что известно о потерявшихся жителях Курской области
18:56
Врачи раскрыли состояние женщины и ребенка, пострадавших от взрыва газа в Тобольске
18:53
Екатеринбург утопает в мартовской грязи: 15 фото
1
18:52
Алаудинов сообщил о массовых убийствах ВСУ мирных жителей в Курской области
1
«То крест упал, то метеорит, есть грех»: что известно о падении НЛО в Киеве
18:48
Польша отказалась выдавать РФ бабушку, снимавшую порнографию со своими внуками
1
18:48
Песков рассказал, какой сигнал дал Путин, появившись в военной форме в Курской области
18:48
МВД: два медцентра выманили у челябинских стариков 4 млн за лечение фейковых болезней
1
Суджа полностью освобождена: что происходит в Курской области 13 марта
18:44
Текслер проверил готовность Челябинской области к весенним катаклизмам
18:41
В ЯНАО предложили майнить криптовалюту на нефтяных месторождениях
18:40
Белорусский блогер создал фальшивый банк и стал миллионером — в выпуске шоу «По фактам»
Путин в военной форме занял первые полосы СМИ всего мира: что говорят
18:40
«Ванна в плесени»: антирейтинг отелей Екатеринбурга. Скрин
1
18:39
Хирурги из ХМАО прооперировали участника СВО с осколком в колене
18:39
Для слежки за паводком в пермское небо поднимут беспилотники
18:37
Петербург отмечает 80 лет дипломатических отношений с Венесуэлой
18:35
«Она выбирает позицию жертвы»: психолог раскрыла проблемы Муцениеце
1
18:33
В Челябинские полицейские ликвидировали спа-салон с проститутками. Видео
1
18:33
Baza: БТР раздавил легковушку в Махачкале, водитель погиб. Видео
18:28
Свердловские срочники рассказали, как попали в руки украинских палачей под Суджей
1
18:26
Бывший знаток Аскеров* заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгорода
3
18:20
Челябинку, накачавшую младенца наркотиками, хотят лишить родительских прав
18:19
Екатеринбуржцы переполошили команду рэпера с многомиллионными прослушиваниями
2
18:18
Ушаков не исключил встречи Путина с Уиткоффом
18:10
Российские войска разгромили штурмовую бригаду ВСУ в ЛНР. Видео
1
18:09
Пермяки через суд заставили пенсионерку перестать курить на балконе
2
18:08
Трамп пригрозил Европе пошлинами на ее спиртные напитки
1
18:06
Тюменские власти высказались о массовых исках «Россети Тюмень» к муниципалитетам
18:03
Спортсменка из ЯНАО стала чемпионом Европы. Фото
18:03
Прокуратура помогла петербурженке получить статус блокадницы
18:01
Прокуратура не смогла добиться увольнения мэра Кочево Юркина
17:58
Челябинские продюсеры Шкаликов и Иванов: «САШАТАНЯ» — это больше чем ситком, это зеркало жизни. Фото, видео
1
17:55
Лукашенко: Белоруссия готовит пусковые установки для «Орешника»
1
17:54
Гаишники предупредили свердловчан о серьезной опасности на дорогах
17:54
Петербургские «Смешарики» стали примером успеха креативных индустрий
17:53
Тюменец сражается с администрацией Югорского района за дом, в котором живут ветераны войны
17:51
Рейтинг автомобилей для многодетных семей в Челябинске. Фото
1
17:50
В Кремле заявили, что США выбрали посредника в переговорах
17:47
В Роспотребнадзоре рассказали, каким гриппом болеют тюменцы
17:42
Хинштейн эмоционально отреагировал на освобождение Суджи. Видео
17:41
Лукашенко: Киев, скорее всего, не согласится на перемирие
2
17:40
Курганские девушки продают подарки, полученные на 8 Марта. Скрин
3
17:35
В Екатеринбурге появится новый парк, полностью закрытый для самокатов и велосипедов
2
17:32
Ушаков раскрыл, зачем в Москву прибыл спецпосланник США
2
17:32
Ямальское рыбное предприятие стало первым производителем-участником «Морошки»
3
17:31
В Еманжелинске силовики устроили облаву на цыган. Видео
17:30
Третий убийца инвалида из Свердловской области погиб на СВО
5
17:30
Лукашенко: Россия обладает большими козырями в ситуации на Украине
17:28
Петербуржец, пять лет не плативший налоги, лишился Audi
17:25
Глава тюменской ТПП Езикеева не планирует занять должность советника губернатора. Инсайд
17:24
В Челябинске мошенница подарила дочери проданную 25 лет назад квартиру
17:23
Путин: отношения РФ и Беларуси могут послужить примером другим государствам
1
17:20
ВСУ пытаются покинуть Курскую область на санках и великах
2
17:19
Тюменским студентам готовы платить зарплату до 180 тысяч рублей
17:19
Социальный фонд озвучил самый большой размер пенсий у жителей ХМАО
5
17:19
«А вдруг там наркотики»: екатеринбуржцы попались на опасную схему в Дубае
17:15
Отказ от кино, психологические тренинги и потеря дочери: звезде «Интернов» Вадиму Демчогу - 62
1
17:15
В крупнейшем торгово-развлекательном центре Перми продается кофейня-кондитерская
17:14
В Петербурге мужчина забил насмерть женщину, которую поздравлял с 8 Марта
17:14
«Ласточки» между Ашой и Уфой будут курсировать ежедневно
17:14
Прокуратура предъявила новую претензию к пермскому мэру-художнику
17:14
В крупном ТЦ Екатеринбурга ночью устроят вечеринку за закрытыми дверями
17:13
Специалистов больницы в ЯНАО морозят в холодных кабинетах
17:12
Алаудинов: ВСУ посыпались во всей Курской области
1
17:11
Роспотребнадзор ХМАО назвал главные претензии жителей к товарам и услугам
17:09
Губернатор Кухарук встретился с участниками СВО перед стартом проекта «Герои Югры»
17:06
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС, если Фридман останется под ними
2
17:06
Редкая рыба попалась на удочку ямальской рыбачке. Видео
1
17:01
Какие праздники отмечают 14 марта: что нельзя делать в этот день
17:01
Российские военные приняли на базе «Хмеймим» более 8 тысяч сирийцев, спасавшихся от погромов
17:00
Курганские аграрии из-за подозрений в мошенничестве оказались под арестом
2
16:59
В Перми завершена операция по спасению рыбака, плывшего на льдине по Каме. Фото
16:58
ЕСПЧ признал Украину виновной в трагедии в Одессе 2014 года
3
16:58
Губернатор Моор проинспектирует муниципалитеты в преддверии паводка
16:56
В Тюменской области чаще всего остаются безнаказанными киберпреступники
16:47
В Челябинске арестовали свердловчанина, отправившего бомбы бойцам СВО
16:46
Турция хочет продлить срок освобождения Газпромбанка от санкций США
16:43
Ушаков изложил Уолтцу мнение РФ по поводу временного перемирия
2
16:43
Арестованному главреду «Вечерних ведомостей» грозит новое дело
16:42
В Петербурге программа «Время героев Санкт-Петербурга» отобрала 91 участника
16:40
Правительство выделит еще 2,5 млрд рублей на поддержку курских предприятий
16:39
Челябинский врач перечислила симптомы хронической усталости
16:31
На федеральных трассах в Курганской области сняли все ограничения
16:30
В России начали выращивать собственные бананы
6
16:30
Дело о хищениях на пермском «Протоне» вернулось в Генпрокуратуру РФ
16:29
Ушаков ожидает от Путина конкретной оценки ситуации вокруг Украины
16:25
WSJ: Трамп рассматривает расширение территории США как часть своего наследия
1
16:24
Бизнесмена из Екатеринбурга обвиняют в обрушении горки в центре Тюмени
1
16:20
Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Каменске-Уральском, избежал ареста
16:19
Захарова: США должны высказывать предложения по Украине на переговорах с РФ
1
16:19
Текслер обсудил защиту от терроризма с главой Центрального СУ СК на транспорте. Фото
2
16:18
В Челябинске торжественно закроют каток в парке Гагарина
16:15
Проигравшего выборы мэра Березовского Писцова поведут в заксобрание: детали кулуарной сделки
4
16:12
Ушаков: США, как и Россия, против вступления Украины в НАТО
1
16:11
В Петербурге установлены цистерны с питьевой водой после прорыва на Подвойского
16:09
Определился округ-лидер на праймериз ЕР в Челябинской области
16:08
Ушаков заявил, что Россия надеется на понимание со стороны США
1
16:07
В Ноябрьске пьяный тракторист катался по улицам города. Фото
16:05
Ушаков объяснил, чем опасно временное перемирие на Украине
16:03
Закрыли дело свердловского бизнесмена, арестованного за убийства в 90-е
1
16:02
В Перми второй раз за неделю эвакуируют студентов нефтяного колледжа. Видео
16:02
Слуцкий предложил запретить въезд мигрантов в Россию
12
16:02
В Челябинске демонтировали почти 130 ларьков. Фото
16:02
В ХМАО СИБУР организовал экскурсию для экспертов АСИ на газоперерабатывающий завод. Фото
16:00
В центре Тюмени из-за ДТП на женщину рухнул столб. Фото
16:00
На защиту челябинских мостов от террористов потратят более 70 млн рублей
15:56
Тюменцам объяснили, когда стоит брать рассрочку от застройщика
15:56
Захарова: Россия потрясена нападением террористов на поезд в Пакистане
15:55
В Нижнем Новгороде задержаны сотрудники крупнейшего медвуза Приволжья
15:53
«Контрактников они не щадили»: свердловские срочники рассказали о варварствах ВСУ под Суджей
7
15:51
В кинотеатре Сургута покажут фильмы про Гарри Поттера
15:51
На месте КРК «Уралец» в Екатеринбурге построят дворец будущего: заявление нового владельца
10
15:49
Захарова: бойцы ВСУ убили и ранили 1,7 тысячи детей
1
15:46
Тысячам екатеринбуржцам разрешат навсегда ездить бесплатно в транспорте
12
15:45
Алаудинов: 400 мирных жителей остаются в Судже и окрестностях
15:45
Бывший мебельный магнат Потютьков открыл бизнес в Кургане
11
15:41
В ЯНАО школьница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с карты родителей
15:39
Захарова: размещение иностранных миротворцев на Украине неприемлемо для России
2
15:39
Котлеты, роллы и вода: ученики престижного лицея в Екатеринбурге обсуждают причины отравления
2
15:38
Минобороны сообщило об уничтожении цеха с беспилотниками ВСУ
1
15:38
Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов
15:37
Челябинцев приглашают узнать свой код здоровья на форуме интегративной медицины
15:36
Закон об обязательном техосмотре при продаже авто в РФ не разрабатывается
15:35
Жители Башкирии хотели украсть муниципальную квартиру покойного екатеринбуржца
15:33
В Минздраве сравнили продолжительность жизни в регионах
5
15:30
В Совфеде не поддержали проект закона об уничтожении животных в приютах
15:26
На тюменских дорогах введут ограничения для большегрузов
15:25
Свердловчанин спустя 30 лет вернулся из Германии на родину, чтобы пойти на СВО. Видео
15:25
В Пермском крае желаемая зарплата сравнялась с предлагаемой
15:22
«Вода заливает балкон и комнаты»: челябинцы три года живут с протекающей кровлей
1
15:20
Челябинцы отказываются сообщать властям о своих лошадях
4
15:20
Сладкое и полезное: чем заменить сахар
1
15:18
Каждый второй челябинский школьник мечтает стать руководителем
1
15:16
МИД РФ: Украина проявляет слабость в ходе переговоров
15:15
Умерла композитор София Губайдулина
15:15
Власти обязали пермские управляющие компании срочно убрать с крыш сосульки
15:14
Ио директора тюменского научного центра РАН отправили под домашний арест
1
15:11
Появились кадры из «Пятерочки» в Судже, где любили фотографироваться бойцы ВСУ. Видео
15:10
Петербургский аэропорт Пулково готовится к ухудшению погоды
15:09
В Перми на телебашне покажут шоу в честь Дня воссоединения Крыма с Россией
15:09
«Будто помои на нас вылили»: сделка с мэрией расколола протестующих в Академическом
5
15:06
Десятки тысяч человек в пугающих образах съедутся в Екатеринбург
2
15:04
Власти ЯНАО надеются на креатив жителей в туристической сфере
1
15:03
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана
15:00
Первым участником праймериз ЕР в Кургане стал депутат и бизнесмен Черняк
3
14:59
«Проверено на себе»: журналисты URA.RU попробовали в Перми экзотическое яблоко любви. Фото
14:58
Школа-конструктор: в Курганской области приступили к проекту за 250 миллионов рублей. Фото
5
14:58
Куйвашев устроил проверку молодому заму — на скандальных выборах
3
14:56
Власти Сургута вывели на улицы всю спецтехнику для борьбы с мощным снегопадом
14:56
Екатеринбурженка пообщалась с парнем на сайте знакомств и лишилась 2,5 млн
14:54
Самыми хоккейными городами страны стали Магнитогорск и Челябинск
14:53
На День оленевода в Салехарде откроют ресторан-чум. Фото
14:52
Зек покончил с собой в свердловской колонии
14:51
Хинштейн обратился к военным России после освобождения Суджи
14:44
Аккаунт Жириновского в соцсетях внезапно ожил спустя полтора года
4
14:43
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве
2
14:42
Стала известна причина увольнения замглавы МЧС Курской области
1
14:41
Что можно и нельзя делать 14 марта: приметы и традиции на Евдокию Свистунью
14:40
Пермяки смогут летать в Дубай чартерами
14:40
Курганская область отпразднует День воссоединения Крыма с Россией
1
14:39
Петербуржец напал на полицейских из-за желания поспать в автобусе
14:36
Дождливая погода задержится в Челябинской области на несколько дней
14:35
Минобороны России показало кадры из освобожденной Суджи
11
14:30
Автовладелец отсудил у коммульнальщиков 300 тысяч рублей за незакрытый люк
14:30
Reuters сообщил, что РФ выдвинула требования по перемирию на Украине: какие условия могла поставить Россия
1
14:30
Какие природные ископаемые добывают в Курганской области. Список
11
14:27
Крупнейший металлургический завод России разработал лучший в стране проект по снижению травматизма
1
14:27
Минобороны сообщило о полном освобождении Суджи
14:26
В Ленобласти пьяная пара спустила бойцовскую собаку на полицейских
14:18
Коробки с бомбами, найденные в аэропорту Челябинска, маскировали георгиевскими лентами. Фото
14:18
В Челябинскую область приехало вдвое больше мигрантов, чем уехало
3
14:15
Ямальский охотник убил лосей на один миллион рублей. Фото
14:15
В ХМАО за бесценок продают чемодан с деньгами. Фото
14:13
Кремль — URA.RU: новые регионы России — это данность
2
14:11
В Петербургском СИЗО арестант занял высшее положение в преступной иерархии
14:10
Песков: ВСУ необходимо вытеснить с Курской области как можно скорее
2
14:10
Курганские власти заметили острую нехватку денег для сельского хозяйства
21
14:09
«В нашем доме газа не было»: дочь находящейся в реанимации тоболячки поделилась подробностями взрыва газа
14:06
В четырех городах Тюменской области подешевеет проезд в автобусах
14:06
Минобороны РФ: Суджа освобождена
2
14:03
В Перми автобус перегородил улицу. Фото
14:01
«Мы едем и ничего не видим!»: пассажиры пожаловались на грязные автобусы в Челябинске. Фото, видео
3
14:00
В Кремле рассказали о прошедшем разговоре Ушакова и Уолтца
14:00
Песков подтвердил сегодняшний визит американских переговорщиков в РФ
14:00
Песков объяснил, почему Путин был в Курской области в военной форме
1
14:00
В Кремле ответили на вопрос о требованиях России к США для перемирия на Украине
1
14:00
В Перми рыбак плывет на отколовшейся льдине по Каме. Видео
14:00
Какие меры приняла комиссия ПДН по итогам разбирательства со скандальным учеником гимназии Кургана
10
13:59
Самолет спецпосланника Трампа пересек границу России
13:56
В Тюмени за 60 тысяч рублей продают самую дешевую иномарку. Фото
1
13:53
В Мурино девушка с ножом напала на мать и подругу
13:52
ВС поддержал взыскание сотен млрд рублей с «крабового короля» Олега Кана
3
13:51
Baza: в Москве горит ТЭЦ. Видео
13:51
Жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей
13:51
Shaman’a и Мизулину заметили в центре Екатеринбурга. Фото
13:49
Во Франции назвали позором резолюцию об изъятии российских активов
4
13:49
Депздрав ХМАО сделал заявление после слухов о реформе стоматологий
3
13:44
Сколько стоит восхождение на ямальскую гору Рай-Из
13:42
В Тюмень приехал комментатор Дмитрий Губерниев
13:41
В Петербурге бывшая проститутка пыталась нанять киллера для соседки
13:36
Хинштейн сообщил, сколько человек эвакуировано из Суджанского района
13:35
В зоне СВО погиб тренер челябинской спортшколы по футболу Тимур Амиров. Фото
4
13:34
В ЯНАО браконьер попался с краснокнижной рыбой на 42 млн рублей. Фото
6
13:31
Власти прокомментировали эвакуацию в пермской школе «Флагман»
13:30
Переехавший в Екатеринбург депутат Савин намерен вернуться в Шадринск. Инсайд
5
13:27
Губернатор Моор осмотрел место взрыва газа в Тобольске. Видео
13:26
В Петербурге мужчина убил жену на глазах у детей и тещи
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