Конюхов прошел половину пути на лодке до Австралии

Путешественник Федор Конюхов достиг середины своего маршрута через Южный океан на весельной лодке. Он плывет уже 100 дней, из Южной Америки в Австралию, следует из telegram-канала экспедиционного штаба.
«Сегодня ровно 100 дней, как Федор Конюхов совершает уникальный одиночный переход на весельной лодке „Акрос“ через Южный океан от Южной Америки до Австралии <...> [Всего маршрут займет] ориентировочно 200 дней в пути», — говорится в telegram-канале штаба. Отмечается, что этот маршрут уникален, до Конюхова его никто не проходил. До конца пути путешественнику предстоит проплыть еще 6,1 тысячи километров.
Путешественник стартовал из пролива Дрейка в Южной Америке. В рамках экспедиции Конюхов уже установил мировой рекорд — Южная Атлантика была впервые пересечена на весельной лодке. Затем Конюхов попал в Индийский океан, где условия оказались гораздо хуже, чем в предыдущем — там его встретили многочисленные шторма и сильный ветер. Его лодка несколько раз переворачивалась, из-за чего было повреждено оборудование связи и навигации. Также отмечается, что часть лодки сильно обросла, это замедляет дальнейшее движение.
Весь маршрут составляет 18 тысяч километров. Для того чтобы преодолеть это расстояние за 200 дней, Конюхов ежедневно гребет по 15 часов. Характеристики его лодки, «Акроса»: длина — девять метров, вес пустого корпуса — 400 килограмм. С собой путешественник взял 100 килограмм еды, опреснитель воды, системы спутниковой связи и солнечные батареи.
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