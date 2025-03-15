Министр культуры РФ озвучила судьбу «Ленфильм»

Министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что киностудия «Ленфильм» не будет закрыта и не перейдет в ведение комитета по культуре Санкт-Петербурга. Это заявление было сделано в контексте предстоящего заседания думского комитета по культуре, где обсуждались будущие перспективы одной из старейших киностудий России. Министр выразила полную поддержку студии.
«Я поддерживаю „Ленфильм“, и в части поддержки „Ленфильма“ мы останемся с ним всегда как профильное ведомство. Совершенно точно понятно, что „Ленфильм“ закрыт не будет и никогда не будет перепрофилирован, никогда не будет коммерческого центра, пока мы все работаем и бьемся за развитие не только нашего кинематографа, но и за сохранение истории нашей страны, в том числе и кинематографического наследия», — рассказала на заседании Ольга Любимова, передает ТАСС.
«Ленфильм» переживает не лучшие времена, столкнувшись с финансовыми трудностями и проиграв ряд судебных дел. В декабре прошлого года Росимущество сообщило о смене генерального директора студии, что стало частью попыток финансового оздоровления компании. Новый генеральный директор Надежда Андрющенко получила задачу разработать и внедрить программу по выходу студии из кризиса.
Судебное заседание по делу о банкротстве «Ленфильма» запланировано на 22 апреля. Петербургский Союз кинематографистов выразил обеспокоенность текущим положением дел и предложил передать студию в ведение городского комитета по культуре, что, по их мнению, улучшит контроль и управление.
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