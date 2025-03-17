Суд ХМАО вынесет приговор мужчине, зарезавшему родного брата

Житель Кондинского района (ХМАО) предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата. Желая отвести от себя подозрения, он хотел представить убийство как самоубийство, но следствие доказало его виновность.
«По ходатайству следователя и решению суда обвиняемый содержится под стражей. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы», — сообщила URA.RU пресс-служба СК России по ХМАО-Югре.
Убийство произошло в декабре прошлого года. Два брата во время пьяного застолья поссорились, младший — 55 летний мужчина, ударил старшего, которому на тот момент было 57 лет, сначала по голове, а потом дважды нанес ножевые ранения.
Желая избежать ответственности, обвиняемый сообщил фельдшерам, что брат совершил самоубийство. Однако характер ножевых ранений, одно из которых в области спины, опроверг версию. По уголовному делу собрано достаточно доказательств вины, материалы направлены в суд. Югорчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что суд Ханты-Мансийского района приговорил к штрафу югорчанина, который угрожал расправой судебному приставу и его близким из-за долгов по алиментам. Гражданин признан виновным по статье 296 УК РФ (угрозы в связи с осуществлением правосудия).
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