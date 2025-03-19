Бабкина раскрыла подробности личной жизни после слухов о романе с молодым помощником

Надежда Бабкина: я 22 года вместе с Евгением Гором
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Бабкина отметила, что они с Гором вместе уже 22 года
Бабкина отметила, что они с Гором вместе уже 22 года Фото:

Народная артистка России Надежда Бабкина подтвердила, что на протяжении 22 лет находится в отношениях с певцом Евгением Гором, несмотря на слухи о ее романтической связи с молодым помощником. Об этом артистка рассказала на программе телеведущего Андрея Малахова, посвященной ее 75-летнему юбилею.

«Он (Евгений Гор — прим. URA.RU) никуда не делся, представьте себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 22 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться», — рассказала Бабкина о своей личной жизни. Так она прокомментировала слухи о романе с личным помощником Сергеем Рябовым. 

Ассистент певицы также прокомментировал в студии слухи о романе. Он отметил, что все спекуляции в прессе — не более чем вымысел. В программе также принял участие певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который ранее сотрудничал с Бабкиной. Артисты тепло пообщались в студии, а певицы даже благословила SHAMANа на новые гастроли.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление Бабкиной по случаю ее юбилея. В своем обращении он отметил, что певица сделала значительный вклад в развитие народного искусства и сохранение уникальных традиций русской песни, посвятив себя этому делу, передает RT.

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Народная артистка России Надежда Бабкина подтвердила, что на протяжении 22 лет находится в отношениях с певцом Евгением Гором, несмотря на слухи о ее романтической связи с молодым помощником. Об этом артистка рассказала на программе телеведущего Андрея Малахова, посвященной ее 75-летнему юбилею. «Он (Евгений Гор — прим. URA.RU) никуда не делся, представьте себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят. Но по факту 22 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться», — рассказала Бабкина о своей личной жизни. Так она прокомментировала слухи о романе с личным помощником Сергеем Рябовым.  Ассистент певицы также прокомментировал в студии слухи о романе. Он отметил, что все спекуляции в прессе — не более чем вымысел. В программе также принял участие певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который ранее сотрудничал с Бабкиной. Артисты тепло пообщались в студии, а певицы даже благословила SHAMANа на новые гастроли. Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление Бабкиной по случаю ее юбилея. В своем обращении он отметил, что певица сделала значительный вклад в развитие народного искусства и сохранение уникальных традиций русской песни, посвятив себя этому делу, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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