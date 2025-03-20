Зарплаты курьеров в Екатеринбурге превышают 180 тысяч в месяц

В Екатеринбурге велокурьеры могут зарабатывать до 182 тысяч в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые низкие зарплаты курьерам предлагают в Burger King
Самые низкие зарплаты курьерам предлагают в Burger King Фото:

В Екатеринбурге среди доставщиков самую высокую зарплату — до 182 тысяч рублей — предлагают велокурьерам в «Купере». Корреспондент URA.RU изучил вакансии, опубликованные на сайтах известных компаний и выяснил, где курьерам готовы платить больше. 

В магазинах «Магнит» и «Пятерочка» ищут курьеров на зарплату до 180 тысяч рублей. В «Магните» работникам обещают ежедневный доход до 4500 рублей в день и чаевые в размере 100%. В «Пятерочке» средний доход может составить до 7000 рублей в день. 

Курьерам «Яндекс. Еды» предлагают зарплату до 128 тысяч рублей, а доставлять цветы можно за зарплату до 125 тысяч рублей. Пешим доставщикам в Pizza Mia готовы платить от 50 тысяч рублей, работников обещают кормить. 

Что касается велокурьеров, то там предлагают одну из самых высоких зарплат — до 182 тысяч в день, при этом график работы может составлять всего три дня. В Burger King заработная плата достигает 62 тысяч рублей, а в «Шампурико» — 83 тысячи рублей. Курьеры «ВкусВилла» на электровелосипеде могут зарабатывать от 90 тысяч рублей. 

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В Екатеринбурге среди доставщиков самую высокую зарплату — до 182 тысяч рублей — предлагают велокурьерам в «Купере». Корреспондент URA.RU изучил вакансии, опубликованные на сайтах известных компаний и выяснил, где курьерам готовы платить больше.  В магазинах «Магнит» и «Пятерочка» ищут курьеров на зарплату до 180 тысяч рублей. В «Магните» работникам обещают ежедневный доход до 4500 рублей в день и чаевые в размере 100%. В «Пятерочке» средний доход может составить до 7000 рублей в день.  Курьерам «Яндекс. Еды» предлагают зарплату до 128 тысяч рублей, а доставлять цветы можно за зарплату до 125 тысяч рублей. Пешим доставщикам в Pizza Mia готовы платить от 50 тысяч рублей, работников обещают кормить.  Что касается велокурьеров, то там предлагают одну из самых высоких зарплат — до 182 тысяч в день, при этом график работы может составлять всего три дня. В Burger King заработная плата достигает 62 тысяч рублей, а в «Шампурико» — 83 тысячи рублей. Курьеры «ВкусВилла» на электровелосипеде могут зарабатывать от 90 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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