Зарплаты курьеров в Екатеринбурге превышают 180 тысяч в месяц

В Екатеринбурге среди доставщиков самую высокую зарплату — до 182 тысяч рублей — предлагают велокурьерам в «Купере». Корреспондент URA.RU изучил вакансии, опубликованные на сайтах известных компаний и выяснил, где курьерам готовы платить больше.
В магазинах «Магнит» и «Пятерочка» ищут курьеров на зарплату до 180 тысяч рублей. В «Магните» работникам обещают ежедневный доход до 4500 рублей в день и чаевые в размере 100%. В «Пятерочке» средний доход может составить до 7000 рублей в день.
Курьерам «Яндекс. Еды» предлагают зарплату до 128 тысяч рублей, а доставлять цветы можно за зарплату до 125 тысяч рублей. Пешим доставщикам в Pizza Mia готовы платить от 50 тысяч рублей, работников обещают кормить.
Что касается велокурьеров, то там предлагают одну из самых высоких зарплат — до 182 тысяч в день, при этом график работы может составлять всего три дня. В Burger King заработная плата достигает 62 тысяч рублей, а в «Шампурико» — 83 тысячи рублей. Курьеры «ВкусВилла» на электровелосипеде могут зарабатывать от 90 тысяч рублей.
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