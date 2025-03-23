Песков назвал новый повод для разговора Путина и Трампа

Песков: удары по энергообъектам РФ станут поводом для диалога Путина и Трампа
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Песков отметил, что между Путиным и Трампом может состояться еще один телефонный разговор
Песков отметил, что между Путиным и Трампом может состояться еще один телефонный разговор Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Неисполнение Украиной условий соглашения о временном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры может послужить основанием для организации нового телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Несоблюдение этих договоренностей (ударов по энергообъектам — прим. URA.RU) киевским режимом может стать поводом для возможно еще одного телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным», — рассказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Ранее Песков назвал абсурдными утверждения Украины о том, что Россия осуществила обстрел своих энергетических объектов. В ходе брифинга он отметил, что такие заявления не соответствуют действительности.

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Неисполнение Украиной условий соглашения о временном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры может послужить основанием для организации нового телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Несоблюдение этих договоренностей (ударов по энергообъектам — прим. URA.RU) киевским режимом может стать поводом для возможно еще одного телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным», — рассказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Песков назвал абсурдными утверждения Украины о том, что Россия осуществила обстрел своих энергетических объектов. В ходе брифинга он отметил, что такие заявления не соответствуют действительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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