Песков назвал новый повод для разговора Путина и Трампа

Неисполнение Украиной условий соглашения о временном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры может послужить основанием для организации нового телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Несоблюдение этих договоренностей (ударов по энергообъектам — прим. URA.RU) киевским режимом может стать поводом для возможно еще одного телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным», — рассказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
Ранее Песков назвал абсурдными утверждения Украины о том, что Россия осуществила обстрел своих энергетических объектов. В ходе брифинга он отметил, что такие заявления не соответствуют действительности.
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