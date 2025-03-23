Заявления Украины о том, что Россия обстреляла свои же энергообъекты, являются абсурдными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим, продолжает наносить удары именно по энергетической инфраструктуре. Вы видели кадры горящих трубопроводов. Мы слышим заявления из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Абсурдное совершенно заявление», — заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, комментарий официального представителя Кремля опубликован в telegram-канале журналиста.
При этом российская сторона продолжает придерживаться своего слова. Приказ президента РФ Владимира Путина о прекращении огня по энергетическим объектам Украины был незамедлительно исполнен. При этом украинский лидер Владимир Зеленский, пообещавший США прекратить огонь в ответ, продолжает нарушать договоренности. Так, например, 21 марта ВСУ обстреляли газоизмерительную станцию в Судже.
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