В Магнитогорске мужчина убил двух соседок

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Обвиняемый нанес женщинам несколько ударов ножом (архивное фото)
Обвиняемый нанес женщинам несколько ударов ножом (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 37-летний пьяный мужчина убил двух соседок, с которыми у него возник конфликт. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Между мужчиной и двумя женщинами возник конфликт в квартире одного из домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил женщин ножом. Обе скончались на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Погибшим было 46 лет и 51 год.

Мужчину задержали при попытке скрыться сотрудники СК совместно с сотрудниками отдела полиции «Орджоникидзевский». Обвиняемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемы ранее был неоднократно судим.

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В Магнитогорске Челябинской области 37-летний пьяный мужчина убил двух соседок, с которыми у него возник конфликт. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Между мужчиной и двумя женщинами возник конфликт в квартире одного из домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил женщин ножом. Обе скончались на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Погибшим было 46 лет и 51 год. Мужчину задержали при попытке скрыться сотрудники СК совместно с сотрудниками отдела полиции «Орджоникидзевский». Обвиняемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемы ранее был неоднократно судим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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