В Магнитогорске мужчина убил двух соседок

В Магнитогорске Челябинской области 37-летний пьяный мужчина убил двух соседок, с которыми у него возник конфликт. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Между мужчиной и двумя женщинами возник конфликт в квартире одного из домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил женщин ножом. Обе скончались на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Погибшим было 46 лет и 51 год.
Мужчину задержали при попытке скрыться сотрудники СК совместно с сотрудниками отдела полиции «Орджоникидзевский». Обвиняемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемы ранее был неоднократно судим.
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