В Минцифры хотят помочь российским военкорам

Минцифры России предложило ввести дополнительные меры социальной поддержки для военных корреспондентов, работающих в условиях повышенной опасности. Как утверждают в ведомстве, журналисты, освещающие военные действия, подвергаются серьезным рискам и нуждаются в государственной защите и поддержке.
«Многие наши журналисты работают в горячих точках. У них нет оружия, они не являются участниками боевых действий, но ежедневно рискуют жизнью. К сожалению, некоторые из них получают ранения и даже гибнут. Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства», — написали в telegram-канале Минцифры.
В числе предложенных изменений — введение звания «ветеран военной журналистики» для тех, кто показал особые заслуги, увеличение размера единовременной компенсации для раненых журналистов и установление федеральных выплат из бюджета для пострадавших в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что военная журналистика представляет собой уникальное направление в освещении событий, происходящих в условиях постоянных рисков.
Ранее в Белгородской области погибла 35-летняя корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщили военкоры Александр Сладков и Владимир Романов. Пресс-служба Первого канала также подтвердила информацию о гибели журналистки. По их данным, в момент трагедии рядом с Анной находился оператор Дмитрий Волков, который получил ранения в ходе происшествия.
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