Ребенка после падения с крыши увезли в больницу (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ребенок упал с крыши дома на улице Огаркова, 5. По словам очевидцев, мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.
«... на крышу (козырек здания — прим. URA.RU) по адресу ул. Огаркова, 5 упал ребенок. С виду ему лет 10. Очевидцы вызвали ему скорую. Мальчика увезли в тяжелом состоянии в больницу», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального минздрава за комментарием. Ответ ожидается.
Мальчик упал с крыши на козырек здания по ул. Огаркова, 5
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