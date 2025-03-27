«Увезли в тяжелом состоянии»: в Нижнем Тагиле ребенок упал с крыши. Фото

В Нижнем Тагиле мальчик упал с крыши многоквартирного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка после падения с крыши увезли в больницу (архивное фото)
Ребенка после падения с крыши увезли в больницу (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ребенок упал с крыши дома на улице Огаркова, 5. По словам очевидцев, мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

«... на крышу (козырек здания — прим. URA.RU) по адресу ул. Огаркова, 5 упал ребенок. С виду ему лет 10. Очевидцы вызвали ему скорую. Мальчика увезли в тяжелом состоянии в больницу», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального минздрава за комментарием. Ответ ожидается.

Мальчик упал с крыши на козырек здания по ул. Огаркова, 5
Мальчик упал с крыши на козырек здания по ул. Огаркова, 5
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ребенок упал с крыши дома на улице Огаркова, 5. По словам очевидцев, мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии. «... на крышу (козырек здания — прим. URA.RU) по адресу ул. Огаркова, 5 упал ребенок. С виду ему лет 10. Очевидцы вызвали ему скорую. Мальчика увезли в тяжелом состоянии в больницу», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального минздрава за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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