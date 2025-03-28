Президент России Владимир Путин предложил передать внешнее управление Украиной под эгиду ООН для стабилизации ситуации. Кремль обозначил условия реализации альтернативной «зерновой сделки», а также разъяснил принципы подбора кандидатов в губернаторы и сообщил о назначении Дениса Паслера главой Свердловской области. Тем временем Россия готова оказать помощь Мьянме после разрушительного землетрясения. Главные заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на сегодняшнем брифинге — в материале URA.RU.
Идея Путина о внешнем управлении Украиной — не единственная
Идея передать ООН внешнее управление Украиной, при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ, которую озвучил президент России Владимир Путин — один из возможных способов урегулировать конфликт. За это время была бы возможность провести демократические президентские выборы в стране, результаты которых бы устроили, в первую очередь, сам народ Украины, уточнил Путин.
«В государстве мы видим тенденцию потери контроля. Говоря о внешнем управлении, президент упоминал ООН. Президент подчеркнул, что это лишь одна из идей, но та, которую следует иметь в ввиду. Никаких деталей президент вчера не приводил», — пояснил Дмитрий Песков.
Что если ЕС не захочет снимать санкции
В Кремле рассказали о значимости «Черноморской инициативы» — альтернативы «зерновой сделки», которую могут заключить страны. Сделка связана с безопасностью судоходства. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, важной ее особенностью является снятие ряда антироссийских санкций. Он подчеркнул, что если страны, члены ЕС, не пойдут на это, значит они выступают против мира в целом.
«Дело в том, что неотъемлемой частью Черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банковского учреждения, которое занимается расчетами в сельскохозяйственной сфере. Если европейские страны не хотят идти по этому пути, это значит они не хотят идти по пути мира», — подчеркнул Песков.
Приоритетный критерий для кандидатов в губернаторы
Знание управленцами тех регионов, где им предстоит работать, — приоритетный опыт, но его отсутствие не является препятствием. «Этот опыт, безусловно, очень важный, он приоритетен. Это связь назначаемого кандидата с тем регионом, где ему предстоит работать и в дальнейшем участвовать в выборах. В то же время мы знаем случаи, когда такая связь минимальна, но тоже полным препятствием это не может являться», — заявил Песков.
Путин примет губернатора Ленобласти Дрозденко с докладом
Президент России в пятницу проведет встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Ожидается, что губернатор представит доклад о текущем состоянии и перспективах развития региона.
«В течение дня у него запланирован целый ряд встреч, из них будет публичным доклад губернатора Ленинградской области Дрозденко, который будет у президента на приеме», — рассказал Песков журналистам. Среди ключевых тем, которые могут быть затронуты в докладе, — экономическое развитие области, вопросы социальной поддержки населения, а также планы по улучшению инфраструктуры.
Землетрясение в Мьянме
В Мьянме и ряде других стран произошло землетрясение, вызвавшее значительные разрушения. Запросы на международную помощь от этих стран пока не поступали, однако ситуация находится на контроле Кремля. По словам пресс-секретаря президента России, власти пострадавших стран еще оценивают масштаб ущерба.
«Насколько я знаю, запросов пока не поступало, но землетрясение было совсем недавно сейчас. Конечно, властям соответствующих стран необходимо время для оценки ущерба тех разрушений, которые повлекло за собой землетрясение», — говорит Песков. Он также добавил, что «если подобные обращения будут, разумеется, российская сторона со всем необходимым вниманием и оперативностью их рассмотрит».
Обсуждалась ли идея о внешнем управлении Украиной на международном уровне
Вопрос о внешнем управлении на Украине не обсуждался между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. «Нет обсуждений никаких, никаких не было этой темы», — подчеркнул Песков в своем выступлении.
Он также отметил, что эта тема не поднималась и в ходе переговоров в Эр-Рияде. «Это точка зрения президента Российской Федерации, основанная на неопровержимых фактах, связанных с текущим статусом кво на Украине», — добавил он.
В качестве одного из аспектов текущей ситуации на Украине Песков отметил отсутствие контроля украинского руководства над вооруженными силами страны, которые, по его словам, не выполняют приказы, в частности, по избежанию ударов по объектам энергетической инфраструктуры. «Попытки нанесения этих ударов продолжаются ежедневно», — указал пресс-секретарь.
Россия и США достигли договоренностей по мораторию на удары по энергообъектам Украины
Россия и Соединенные Штаты достигли понимания относительно моратория на удары по энергообъектам Украины. Это заявление последовало после сообщения Минобороны РФ об уничтожении газоперекачивающей станции Суджа.
Песков подчеркнул, что в случае нарушения моратория со стороны Киева, Россия также оставляет за собой право не соблюдать его. «Российская сторона достигла понимания и договоренности с американскими коллегами. При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право, в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать», — сказал Песков.
Он добавил, что было бы нелогично со стороны России соблюдать мораторий, если Украина продолжит попытки ударов по объектам российской энергоинфраструктуры. Тем не менее, по его словам, договоренности с американскими переговорщиками были достигнуты и в настоящий момент российские вооруженные силы продолжают выполнять приказы президента РФ.
Назначение Паслера губернатором Свердловской области
Президент России назначил Дениса Паслера новым губернатором Свердловской области. Ранее Паслер успешно справился с управлением Оренбургской областью, в частности, с последствиями наводнения прошлым летом. На вопрос о связи назначения с его предыдущими достижениями Песков отметил, что президенту рекомендуются те кандидатуры, которые имеют определенные успехи и богатый опыт в деле руководства регионами.
Однако представитель Кремля подчеркнул, что назначение не связано напрямую с текущими проблемами в Свердловской области. «Нет, это назначение не означает, что причиной стали исключительно накопившиеся проблемы, которые нужно срочно разгребать.»
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