Песков: идея Путина о внешнем управлении Украиной — не единственная

Идея передать ООН внешнее управление Украиной, которую озвучил президент России Владимир Путин — один из возможных способов урегулировать конфликт. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В государстве мы видим тенденцию потери контроля. Говоря о внешнем управлении, президент упоминал ООН. Президент подчеркнул, что это лишь одна из идей, но та, которую следует иметь в ввиду. Никаких деталей президент вчера не приводил», — пояснил Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.
Путин 27 марта предложил еще один вариант урегулирования украинского конфликта, который устроил бы Москву — временное управление Украиной под эгидой ООН, при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ. За это время была бы возможность провести демократические президентские выборы в стране, результаты которых бы устроили, в первую очередь, сам народ Украины, уточнил Путин. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время рабочей поездки в Мурманск.
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