Песков: идея Путина о внешнем управлении Украиной — не единственная

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков пояснил, что предложение Путина передать управление Украиной ООН - лишь одна из идей
Песков пояснил, что предложение Путина передать управление Украиной ООН - лишь одна из идей Фото:

Идея передать ООН внешнее управление Украиной, которую озвучил президент России Владимир Путин — один из возможных способов урегулировать конфликт. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«В государстве мы видим тенденцию потери контроля. Говоря о внешнем управлении, президент упоминал ООН. Президент подчеркнул, что это лишь одна из идей, но та, которую следует иметь в ввиду. Никаких деталей президент вчера не приводил», — пояснил Дмитрий Песков во время беседы с журналистами. 

Путин 27 марта предложил еще один вариант урегулирования украинского конфликта, который устроил бы Москву — временное управление Украиной под эгидой ООН, при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ. За это время была бы возможность провести демократические президентские выборы в стране, результаты которых бы устроили, в первую очередь, сам народ Украины, уточнил Путин. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время рабочей поездки в Мурманск.

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Идея передать ООН внешнее управление Украиной, которую озвучил президент России Владимир Путин — один из возможных способов урегулировать конфликт. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.  «В государстве мы видим тенденцию потери контроля. Говоря о внешнем управлении, президент упоминал ООН. Президент подчеркнул, что это лишь одна из идей, но та, которую следует иметь в ввиду. Никаких деталей президент вчера не приводил», — пояснил Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.  Путин 27 марта предложил еще один вариант урегулирования украинского конфликта, который устроил бы Москву — временное управление Украиной под эгидой ООН, при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ. За это время была бы возможность провести демократические президентские выборы в стране, результаты которых бы устроили, в первую очередь, сам народ Украины, уточнил Путин. Соответствующее предложение глава государства озвучил во время рабочей поездки в Мурманск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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