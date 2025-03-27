Путин примет губернатора Ленобласти Дрозденко с докладом

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Ожидается, что губернатор представит доклад о текущем состоянии и перспективах развития региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня у него запланирован целый ряд встреч, из них будет публичным доклад губернатора Ленинградской области Дрозденко, который будет у президента на приеме», — рассказал Песков журналистам. Среди ключевых тем, которые могут быть затронуты в докладе, — экономическое развитие области, вопросы социальной поддержки населения, а также планы по улучшению инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.