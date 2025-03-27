27 марта 2025

Путин примет губернатора Ленобласти Дрозденко с докладом

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение дня у президента запланирован ряд встреч
В течение дня у президента запланирован ряд встреч Фото:

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Ожидается, что губернатор представит доклад о текущем состоянии и перспективах развития региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня у него запланирован целый ряд встреч, из них будет публичным доклад губернатора Ленинградской области Дрозденко, который будет у президента на приеме», — рассказал Песков журналистам. Среди ключевых тем, которые могут быть затронуты в докладе, — экономическое развитие области, вопросы социальной поддержки населения, а также планы по улучшению инфраструктуры.

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Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Ожидается, что губернатор представит доклад о текущем состоянии и перспективах развития региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В течение дня у него запланирован целый ряд встреч, из них будет публичным доклад губернатора Ленинградской области Дрозденко, который будет у президента на приеме», — рассказал Песков журналистам. Среди ключевых тем, которые могут быть затронуты в докладе, — экономическое развитие области, вопросы социальной поддержки населения, а также планы по улучшению инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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