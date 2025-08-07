Нашел в Roblox и изнасиловал: чем закончилось дело геймера-педофила в Екатеринбурге

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Александру Трофимову, которого обвиняют в растлении четвероклассника. Криминальная история произошла в сентябре прошлого года на Уралмаше. URA.RU рассказывает, чем она закончилась. По данным агентства, Трофимов познакомился с 12-летним мальчиком в онлайн-игре Roblox. Общение с ним он продолжил в Telegram. Александр договорился с юношей о встрече возле торгового центра «Омега», а потом предложил пойти к нему. В квартире он раздел мальчика и накинулся на него. Силовики задержали Трофимова и вменили ему несколько статей УК РФ: насильственные действия сексуального характера (три эпизода) и незаконное изготовление порнографии (один эпизод). «В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. Но суд пришел к выводу, что его вина доказывается собранными уликами. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. Также Трофимов обязан выплатить потерпевшему 450 тысяч рублей. О том, что известно о фигуранте, можно почитать в этом материале.

