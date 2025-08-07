Нашел в Roblox и изнасиловал: чем закончилось дело геймера-педофила в Екатеринбурге

Екатеринбуржец познакомился с мальчиком в Roblox, изнасиловал и попал в колонию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Игорю «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселову в Кировском районном суде. Екатеринбург , оглашение приговора, арест, арестованный, новоселов игорь, суд, мера пресечения, избрание меры пресечения
Александр Трофимов не признал вину в инкриминируемом деянии (архивное фото) Фото:

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Александру Трофимову, которого обвиняют в растлении четвероклассника. Криминальная история произошла в сентябре прошлого года на Уралмаше. URA.RU рассказывает, чем она закончилась.

По данным агентства, Трофимов познакомился с 12-летним мальчиком в онлайн-игре Roblox. Общение с ним он продолжил в Telegram. Александр договорился с юношей о встрече возле торгового центра «Омега», а потом предложил пойти к нему. В квартире он раздел мальчика и накинулся на него. Силовики задержали Трофимова и вменили ему несколько статей УК РФ: насильственные действия сексуального характера (три эпизода) и незаконное изготовление порнографии (один эпизод).

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. Но суд пришел к выводу, что его вина доказывается собранными уликами. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. Также Трофимов обязан выплатить потерпевшему 450 тысяч рублей. О том, что известно о фигуранте, можно почитать в этом материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Александру Трофимову, которого обвиняют в растлении четвероклассника. Криминальная история произошла в сентябре прошлого года на Уралмаше. URA.RU рассказывает, чем она закончилась. По данным агентства, Трофимов познакомился с 12-летним мальчиком в онлайн-игре Roblox. Общение с ним он продолжил в Telegram. Александр договорился с юношей о встрече возле торгового центра «Омега», а потом предложил пойти к нему. В квартире он раздел мальчика и накинулся на него. Силовики задержали Трофимова и вменили ему несколько статей УК РФ: насильственные действия сексуального характера (три эпизода) и незаконное изготовление порнографии (один эпизод). «В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал. Но суд пришел к выводу, что его вина доказывается собранными уликами. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. Также Трофимов обязан выплатить потерпевшему 450 тысяч рублей. О том, что известно о фигуранте, можно почитать в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...