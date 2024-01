Банк «Открытие» не смог получить акции и деньги, принадлежащие Goldman Sachs

Банку «Открытие» отказали в иске из-за отсутствия доказательств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Столичный Арбитражный суд отказал банку «Открытие» в аресте акций ПАО «Сбербанк» и денег, которые принадлежат британской компании Goldman Sachs International и американским компаниям Goldman Sachs & Co LLC и Goldman Sachs Group Inc. Отмечается что банк хотел взыскать с них 124 млн рублей. Об этом сообщается в опубликованной информации от суда. «Суд, отказывая в обеспечении иска, указал, что „заявителем не представлены доказательства того, что непринятие испрашиваемых мер может причинить значительный материальный ущерб"», — передает РИА Новости. Также суд заявил, что доводы не подкреплены доказательствами и являются предположительными. Банк «Открытие» в деле по иску запрашивал взыскать с Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co LLC и Goldman Sachs Group Inc. свыше 124 млн рублей. Также истец наложил арест в пределах суммы иска на ценные бумаги, деньги и другое имущество, которое находится на банковских счетах, счетах депо и иных счетах в кредитных организациях в России, которые принадлежат ответчикам. Помимо прочего, «Открытие» просил арестовать 1 262 600 обыкновенных акций «Сбербанк», которые находятся на счетах депо компаний. Кроме того, в 2019 году московский Арбитражный суд по иску банка по генеральному соглашению взыскал с ответчиков порядка 615 млн рублей долга. В 2022 году компания Goldman Sachs International уведомила банк о завершении всех сделок в рамках своей обязанности и соглашения о выплате «Открытию» 615 млн рублей. Но сумма так и не поступила на счет банка, потому что из-за санкций средства были заблокированы. Помимо прочего, суд в рамках первого дела по просьбе «Открытия» наложил арест на принадлежащие ответчикам свыше 37 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир». А также незначительных пакетов акций «Газпрома», «Лукойла», «Сбербанка», «Магнита», «Татнефти», «Аэрофлота» и ВТБ.

