Сам ампутировал себе ногу: что известно о якутском бойце, выжившем после 17 дней в окопе

Участник специальной военной операции Александр Федоров с позывным Якут, который под обстрелом был вынужден самостоятельно ампутировать себе поврежденную ногу, вернулся на родину в Якутию после долгого лечения. В родном селе Бясь-Кюель его встречали как героя. На торжественном мероприятии присутствовали не только его друзья и близкие, но и сослуживцы, а также представители местной администрации. О том, как боец смог со страшным ранением жить в окопе 17 дней, а вскоре самостоятельно ампутировать себе ногу — в материале URA.RU.
Первый штурм
Подготовительный этап к военным действиям завершился. Интенсивные полевые учения, исчерпывающие ресурсы, но обогащающие опыт и знания, закончились, и военные подразделения бригады передислоцировались ближе к линии фронта. Перемена дислокации вызвала волнение среди военнослужащих, которое со временем стихло.
Спустя несколько дней бригада начала ротацию. Ночью бойцы заняли позиции и сразу приступили к разведывательным действиям. Через несколько дней командир взвода собрал личный состав в своем укрытии и объявил о новой задаче — захвате опорного пункта ВСУ, расположенного у развилки лесных насаждений перед селом Красное (ныне Ивановское) в Артемовском (теперь Бахмутском) районе. Командир подчеркнул, что подходы к опорным пунктам возможны только с одной стороны, что увеличивало риск. Якут сам вызвался на штурм
Штурм начался вечером. Возле опорного пункта не оказалось часовых. Подойдя к дверям блиндажа, Якут использовал гранату, распахнул дверь и обнаружил, что противник успел отступить. Опорник был взят без единого выстрела. Вскоре после доклада о выполнении задачи началась бомбежка опорника. Снаряды и бомбы не различали, кому принадлежат войска, и штурмовая группа была вынуждена укрыться. После связи с командованием бомбежка прекратилась.
На следующее утро был отдан приказ о штурме другого опорного пункта. При подходе к цели один из солдат прикрыл бойцов. В процессе столкновения Якут использовал тактику приближения к врагу, характерную для охоты, что позволило ему незаметно подобраться к противнику. Однако первая попытка выстрела обернулась осечкой, что вызвало ответный огонь. В последующем конфликте Якут и его товарищи использовали гранаты для подавления огня врага, что в итоге позволило им контролировать ситуацию. В конце концов, после успешного выполнения операций Якут был переведен и назначен командиром взвода, а его заместитель Большой был награжден медалью за отвагу.
Последний штурм
Подготовка к захвату села Нью-Йорк, ранее известного как Новгородское, была в полном разгаре. Четвертая рота была задействована для очистки лесопосадок возле села, но к моменту достижения окраин, в подразделении осталось менее 10% бойцов, среди которых числилось много раненых и погибших.
Подразделению «Якута» 1 июля 2024 года был отдан приказ двигаться к селу. Перед отправкой командир взвода Якут провел проверку готовности своих подчиненных. Он лично пристрелял оружие и осмотрел снаряжение бойцов, настояв на минимизации веса рюкзаков для ускоренного передвижения через опасные участки.
Путь к селу пролегал через территорию, насыщенную следами недавних боев, что стало серьезным испытанием для молодых бойцов. Подобрав медицинскую аптечку с тела украинского медика, Якут на ходу забрал необходимые медикаменты, оставив остальное. Группа столкнулась с серьезными трудностями из-за усталости и тяжести снаряжения, что заставило их замедлиться и сделать привал.
По дороге бойцы разделяли свои запасы воды и провизии с ранеными товарищами. Вечером было принято решение остановиться для ночлега в лесополосе у железной дороги. Ночь прошла под знаком опасности: появление дронов ВСУ заставило группу оставаться неподвижной.
На следующий день командир получил приказ остановиться для привала в одном из домов села и заминировать центральную улицу. При выполнении этого задания группа столкнулась с многочисленными минами, что потребовало от Якута лично возглавить колонну. После успешной установки мин группа присоединилась к другому подразделению в упомянутом доме.
Вскоре после начала налета Якут был серьезно ранен. Команда была вынуждена перебраться в подвал, где Якут получил первую медицинскую помощь. В условиях острой боли и потери крови он предложил ампутировать свою ногу, но получил отказ от командования. Вместо этого ему была обеспечена должная медицинская помощь с помощью доставленных дроном медикаментов.
На следующий день другие члены группы выдвинулись на новое боевое задание, оставив Якута в ослабленном состоянии. Вскоре после этого Якут получил известие о гибели Медведя, командира другой группы, что еще больше осложнило положение бойцов.
«Надо резать»
Состояние ноги ухудшалось с каждым днем: цвет изменился, рана начала издавать отвратительный запах гнилого мяса, а мухи не давали покоя ни днем, ни ночью. Вместе с температурой появилась и острая боль, и последний обезболивающий укол Якут решил сохранить до крайнего случая. В подвале, где он находился, вечная темень не позволяла определить время суток, и на его просьбу товарищи не давали ему уснуть, опасаясь, что он может не проснуться. Его тело регулярно протирали влажной тряпкой, чтобы снизить жар, а вода для этого доставалась из колодца.
Однажды к дому подошла группа штурмовиков под позывными Рубен, Калина и Позис, и с их приходом в доме появилась радиостанция. Рубен, опытный боец, нашел в домах погибших солдат обезболивающие и еду. Однажды он принес таблетки иностранного производства, которые помогли облегчить боль на короткое время.
Примерно через 10 дней Якуту приснился сон, в котором старый якут на якутском языке предупредил его о необходимости ампутировать ногу для выживания. Сон потряс его, и он начал серьезно размышлять об ампутации. Рана была поражена гангреной, что подтвердилось при осмотре раны. «Надо ногу резать», — сказал однажды Якут.
В отчаянии Якут принял решение ампутировать ногу самостоятельно. Он подготовил все необходимое: мазь, бинты, замедлил свои движения и настроился на процедуру. В отсутствие товарищей он ввел себе последний обезболивающий укол и начал стрелять себе в ногу выше места поражения гангреной, чтобы уменьшить кровопотерю при ампутации. Боль была невыносимой.
На звуки выстрелов прибежал Рубен, который пытался остановить его и вызвал помощь. Якут продолжал процедуру, пока Калина не помог ему перевязать ногу. После ампутации и последующей эвакуации Якут оказался в госпитале для ветеранов в Волгограде.
«Обколол себя обезболивающим и начал резать конечность. Сослуживцы отказались это делать из страха навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови», — рассказывал сам Александр. Всего в окопе после ранения он провел 17 дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.