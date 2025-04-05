Названа причина крупного пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае многочисленные пожары возникли из-за сухой прошлогодней травы и сильных порывов ветра. Об этом сообщили представители оперативных служб в беседе с агентством ТАСС.
«Пал прошлогодней травы и ураганный ветер стали причинами многочисленных пожаров в Красноярском крае», — поделились в оперативных службах. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в МЧС отметили, что в регионе действуют около 20 пожаров. Отмечается, что они все ландшафтные. Некоторые из них уже перебросились на дома. Пожарные тушат возгорание.
Для ликвидации последствий задействованы даже специальные поезда. В составе одного пожарного поезда — цистерны со 120 тонн воды и до пяти тонн пенообразователя, пишет RT.
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