Названа причина крупного пожара в Красноярском крае

ТАСС: сильный пожар в Красноярском крае произошел из-за урагана и травы
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Специалисты МЧС тушат возгорание в регионе (архивное фото)
Специалисты МЧС тушат возгорание в регионе (архивное фото) Фото:

В Красноярском крае многочисленные пожары возникли из-за сухой прошлогодней травы и сильных порывов ветра. Об этом сообщили представители оперативных служб в беседе с агентством ТАСС.

«Пал прошлогодней травы и ураганный ветер стали причинами многочисленных пожаров в Красноярском крае», — поделились в оперативных службах. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в МЧС отметили, что в регионе действуют около 20 пожаров. Отмечается, что они все ландшафтные. Некоторые из них уже перебросились на дома. Пожарные тушат возгорание. 

Для ликвидации последствий задействованы даже специальные поезда. В составе одного пожарного поезда — цистерны со 120 тонн воды и до пяти тонн пенообразователя, пишет RT

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В Красноярском крае многочисленные пожары возникли из-за сухой прошлогодней травы и сильных порывов ветра. Об этом сообщили представители оперативных служб в беседе с агентством ТАСС. «Пал прошлогодней травы и ураганный ветер стали причинами многочисленных пожаров в Красноярском крае», — поделились в оперативных службах. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в МЧС отметили, что в регионе действуют около 20 пожаров. Отмечается, что они все ландшафтные. Некоторые из них уже перебросились на дома. Пожарные тушат возгорание.  Для ликвидации последствий задействованы даже специальные поезда. В составе одного пожарного поезда — цистерны со 120 тонн воды и до пяти тонн пенообразователя, пишет RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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