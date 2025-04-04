04 апреля 2025

В Перми произошел пожар в строящемся доме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клубы дыма заметили очевидцы
Клубы дыма заметили очевидцы Фото:

В Перми на ул. Дзержинского произошел пожар в строящемся доме. Видеозапись поднимающихся клубов густого черного дыма опубликовали в telegram-канале ЧП Пермь.

«Сообщение о пожаре в Перми на улице Дзержинского поступило 5 апреля в 14 часов 41 минуту. По прибытии установлено, что происходило горение рубероида на крыше строящегося жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Уточняется, что пожар был потушен персоналом стройки до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. На место прибыли 19 человек личного состава и пять единиц техники.

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В Перми на ул. Дзержинского произошел пожар в строящемся доме. Видеозапись поднимающихся клубов густого черного дыма опубликовали в telegram-канале ЧП Пермь. «Сообщение о пожаре в Перми на улице Дзержинского поступило 5 апреля в 14 часов 41 минуту. По прибытии установлено, что происходило горение рубероида на крыше строящегося жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Уточняется, что пожар был потушен персоналом стройки до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. На место прибыли 19 человек личного состава и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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