В Перми на ул. Дзержинского произошел пожар в строящемся доме. Видеозапись поднимающихся клубов густого черного дыма опубликовали в telegram-канале ЧП Пермь.
«Сообщение о пожаре в Перми на улице Дзержинского поступило 5 апреля в 14 часов 41 минуту. По прибытии установлено, что происходило горение рубероида на крыше строящегося жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Уточняется, что пожар был потушен персоналом стройки до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. На место прибыли 19 человек личного состава и пять единиц техники.
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