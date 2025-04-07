Пенсионер из ХМАО получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Житель Нефтеюганска (ХМАО) получил благоустроенную квартиру после того, как вмешалась прокуратура. Он несколько лет жил в доме, который был признан аварийным, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
«Установлено, что пенсионер проживал в многоквартирном доме, признанном в 2021 году аварийным и подлежащим сносу. Администрация Нефтеюганска не исполнила обязанность по предоставлению ему жилого помещения взамен аварийного. После вмешательства прокуратуры заявителю предоставлена благоустроенная квартира», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.
Во время проверки выяснилось, что мужчина жил в доме, который подлежал сносу. Власти Нефтеюганска не предоставили ему квартиру, поэтому он обратился в прокуратуру. Прокурор подал иск в суд, и судья встал на сторону пенсионера. Мужчине выделили благоустроенную квартиру по договору социального найма.
Ранее URA.RU писало, что генеральный прокурор России Игорь Краснов вступился за пенсионеров из Урая (ХМАО), которых мэрия лишила жилья. 75-летний югорчанин и его супруга работали в городском учреждении и имели договор коммерческого найма однокомнатной квартиры, но в марте 2024 года их исключили из перечня граждан, имеющих право на заключение договора.
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