Гособвинитель требует отправить в колонию экс-акционера Соликамского магниевого завода

В Пермском крае гособвинение за растрату запросило восемь лет лишения свободы в колонии экс-акционеру АО «Соликамский магниевый завод» Игорю Пестрикову. Прокуратура также потребовала оштрафовать бывшего совладельца предприятия на 1,5 млн рублей и лишить права руководить коммерческими организациями. Сам Пестриков проживает в одной из стран Европы.
«На прениях сторон в Соликамском городском суде прокурор Елена Суворова назвала доказанным обвинение. Это организация растраты на 250 млн рублей и покушение на организацию растраты на сумму в 2,5 млрд рублей в ходе махинаций с активами Соликамского магниевого завода. Требует для Игоря Пестрикова восемь лет заключения в исправительной колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей и лишение права в течение двух лет 10 месяцев занимать руководящие должности в коммерческих организациях», — сообщает «РБК-Пермь». Издание уточняет, что оглашение приговора судом назначено на 14 апреля.
Игорь Пестриков являлся совладельцем стратегически важных для России предприятий. Это магниевый завод в Соликамске и ООО «ГОК» в Мурманской области. С 2022 года Пестриков числится в международном розыске по обвинению в совершении двух тяжких преступлений. Обвиняют бизнесмена заочно, так как он скрылся от следствия. В уголовном деле имеются данные, что бизнесмен из России выехал в Прибалтику, а оттуда — во Францию, где проживает сейчас. Акции ОАО «СМЗ» у Пестрикова по решению суда были изъяты в пользу государства.
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