Челябинский фермер попался на использовании гербицида без сертификата

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Фермера наказали за нарушение правил работы с агрохимикатами
Фермера наказали за нарушение правил работы с агрохимикатами Фото:

Фермер из Троицкого района (Челябинская область) поплатился за нарушение правил обращения с химикатами на пшеничном поле. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения допускались летом 2024 года.

«Россельхознадзор в отношении фермера составил протокол об административном правонарушении. Причиной стало нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Фермер получил предписание исключить из оборота препарат „ТриАлт“ и использовать только пестициды и агрохимикаты из госкаталога», — сообщили URA.RU в офисе службы.

Проверка прошла с 10 по 21 марта. Контроль показал, то аграрий использовал несертифицированный гербицид, регистрация которого закончилась в марте 2024 года. Также применялся пестицид «Октапон-супер» без описания обработанной культуры.

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Фермер из Троицкого района (Челябинская область) поплатился за нарушение правил обращения с химикатами на пшеничном поле. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения допускались летом 2024 года. «Россельхознадзор в отношении фермера составил протокол об административном правонарушении. Причиной стало нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Фермер получил предписание исключить из оборота препарат „ТриАлт“ и использовать только пестициды и агрохимикаты из госкаталога», — сообщили URA.RU в офисе службы. Проверка прошла с 10 по 21 марта. Контроль показал, то аграрий использовал несертифицированный гербицид, регистрация которого закончилась в марте 2024 года. Также применялся пестицид «Октапон-супер» без описания обработанной культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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