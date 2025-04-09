Челябинский фермер попался на использовании гербицида без сертификата

Фермер из Троицкого района (Челябинская область) поплатился за нарушение правил обращения с химикатами на пшеничном поле. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения допускались летом 2024 года.
«Россельхознадзор в отношении фермера составил протокол об административном правонарушении. Причиной стало нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Фермер получил предписание исключить из оборота препарат „ТриАлт“ и использовать только пестициды и агрохимикаты из госкаталога», — сообщили URA.RU в офисе службы.
Проверка прошла с 10 по 21 марта. Контроль показал, то аграрий использовал несертифицированный гербицид, регистрация которого закончилась в марте 2024 года. Также применялся пестицид «Октапон-супер» без описания обработанной культуры.
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