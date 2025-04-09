В Магнитогорске отправили под суд замначальника отдела полиции Бурантаева

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Кайрата Бурантаева будут судить за коррупцию и превышение полномочий
Кайрата Бурантаева будут судить за коррупцию и превышение полномочий Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) следователи завершили расследование по делу в отношении замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, дело направлено в суд.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Сотрудники областного управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону задержали Бурантаева в сентябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Обоих обвинили в коррупции и превышении полномочий. По версии следствия, они получали от коммерсанта взятки в различном виде. За это оказывали ему общее покровительство.

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В Магнитогорске (Челябинская область) следователи завершили расследование по делу в отношении замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, дело направлено в суд. «Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сотрудники областного управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону задержали Бурантаева в сентябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Обоих обвинили в коррупции и превышении полномочий. По версии следствия, они получали от коммерсанта взятки в различном виде. За это оказывали ему общее покровительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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