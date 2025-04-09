В Магнитогорске отправили под суд замначальника отдела полиции Бурантаева

В Магнитогорске (Челябинская область) следователи завершили расследование по делу в отношении замначальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Кайрата Бурантаева, обвиняемого в коррупции и превышении полномочий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, дело направлено в суд.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Сотрудники областного управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону задержали Бурантаева в сентябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал его начальник Константин Пензин. Обоих обвинили в коррупции и превышении полномочий. По версии следствия, они получали от коммерсанта взятки в различном виде. За это оказывали ему общее покровительство.
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