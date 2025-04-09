Euractiv: США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа

США могут настаивать на возобновлении закупок российского газа Европой, сообщила эксперт из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанна Нис. По ее словам, возможно, будет заключена сделка, по которой российский газ будет поставляться в Европу под видом американского.
«Американцы могут потребовать, чтобы мы снова покупали российский газ... (Новое правительство Германии — прим. URA.RU) вполне может сказать „мы не хотели, но нам пришлось, ради мира“», — отметила Нис. Ее слова передает Euractiv.
Также эксперт предположила, что поставки могут осуществляться через трубопроводы «Северные потоки», что подразумевает восстановление инфраструктуры после различных инцидентов и политических разногласий. Другие эксперты также высказывают мнение о возможных экономических последствиях возобновления поставок российского газа в Европу. Аналитик из Гаагского центра стратегических исследований Йиллес ван ден Беуке указал, что это может привести к снижению цен на газ в Европе.
Окончательное решение о возобновлении поставок российского газа в Европу через газопровод «Северный поток 2» будет приниматься правительством ФРГ и Еврокомиссией. Эксперты считают, что ремонт трубопровода технически осуществим. Нис оценивает стоимость возможных работ в диапазоне от 600 миллионов до одного миллиарда евро. В свою очередь, ван ден Беук предполагает, что значительную часть этих расходов, возможно, придется покрыть компании «Газпром».
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