Новый глава Чебаркульского городского округа Челябинской области Михаил Панарин стал жертвой мошенников. От его имени неизвестные рассылают сообщения и звонят в популярном мессенджере, сообщил Панарин.
«От моего имени осуществляются рассылки сообщений и телефонные звонки через telegram-канал. Это мошенническая деятельность, к которой я не имею никакого отношения», — сообщил Панарин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Чиновник просит проявлять бдительность, игнорировать обращения, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные. «Это может привести к потере ваших средств», — предостерег Панарин.
Чебаркульский городской округ Панарин возглавил 11 марта 2025 года. До этого в течение месяца занимал пост исполняющего обязанности главы округа. Панарин сменил на посту Светлану Виноградову, которая ушла в отставку по собственному желанию. В конце марта Чебаркуль посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и дал Панарину первые важные поручения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!