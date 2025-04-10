Новый мэр челябинского города стал жертвой мошенников. Фото

Мэр Чебаркуля Панарин стал жертвой мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Панарин просит не отвечать на сообщения, которые приходят якобы от него
Панарин просит не отвечать на сообщения, которые приходят якобы от него Фото:

Новый глава Чебаркульского городского округа Челябинской области Михаил Панарин стал жертвой мошенников. От его имени неизвестные рассылают сообщения и звонят в популярном мессенджере, сообщил Панарин. 

«От моего имени осуществляются рассылки сообщений и телефонные звонки через telegram-канал. Это мошенническая деятельность, к которой я не имею никакого отношения», — сообщил Панарин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». 

Чиновник просит проявлять бдительность, игнорировать обращения, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные. «Это может привести к потере ваших средств», — предостерег Панарин. 

Чебаркульский городской округ Панарин возглавил 11 марта 2025 года. До этого в течение месяца занимал пост исполняющего обязанности главы округа. Панарин сменил на посту Светлану Виноградову, которая ушла в отставку по собственному желанию. В конце марта Чебаркуль посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и дал Панарину первые важные поручения

Вот такие сообщения приходят от имени мэра Чебаркуля
Вот такие сообщения приходят от имени мэра Чебаркуля
Фото:

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Новый глава Чебаркульского городского округа Челябинской области Михаил Панарин стал жертвой мошенников. От его имени неизвестные рассылают сообщения и звонят в популярном мессенджере, сообщил Панарин.  «От моего имени осуществляются рассылки сообщений и телефонные звонки через telegram-канал. Это мошенническая деятельность, к которой я не имею никакого отношения», — сообщил Панарин на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».  Чиновник просит проявлять бдительность, игнорировать обращения, не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные. «Это может привести к потере ваших средств», — предостерег Панарин.  Чебаркульский городской округ Панарин возглавил 11 марта 2025 года. До этого в течение месяца занимал пост исполняющего обязанности главы округа. Панарин сменил на посту Светлану Виноградову, которая ушла в отставку по собственному желанию. В конце марта Чебаркуль посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и дал Панарину первые важные поручения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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