ЕКАД встал в глухую пробку на несколько километров. Скрин

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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
Пробка начинается с 23-го километра (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге днем 10 апреля выстроилась семикилометровая пробка. Читатель URA.RU рассказал, что затор мог образоваться из-за вставшей посреди дороги фуры.

«С 23-го по 30-й километр затруднено движение на ЕКАД. Аварий не заметили, но ближе к развязке посреди дороги стоял грузовик, из-за которого машины разъезжались по одной полосе», — сказал собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что обращений от водителей не поступало.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге днем 10 апреля выстроилась семикилометровая пробка. Читатель URA.RU рассказал, что затор мог образоваться из-за вставшей посреди дороги фуры. «С 23-го по 30-й километр затруднено движение на ЕКАД. Аварий не заметили, но ближе к развязке посреди дороги стоял грузовик, из-за которого машины разъезжались по одной полосе», — сказал собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что обращений от водителей не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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