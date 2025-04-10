Пробка начинается с 23-го километра (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге днем 10 апреля выстроилась семикилометровая пробка. Читатель URA.RU рассказал, что затор мог образоваться из-за вставшей посреди дороги фуры.
«С 23-го по 30-й километр затруднено движение на ЕКАД. Аварий не заметили, но ближе к развязке посреди дороги стоял грузовик, из-за которого машины разъезжались по одной полосе», — сказал собеседник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что обращений от водителей не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!