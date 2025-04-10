Россия предупредила Японию о «жестких ответных мерах» в случае участия Токио в снабжении Киева вооружениями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение страны присоединиться к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины.
«В случае их реализации неизбежно последуют наши жесткие меры, которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для нее областях», — подчеркнула Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.
Она отметила, что любые шаги Японии по прямому или опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями рассматриваются Россией как враждебные. По словам Захаровой, действия Японии, включая участие в подготовке украинских боевиков, могут также использоваться для убийства российских граждан.
Позиция России по вопросу иностранного военного присутствия на Украине последовательно остается жесткой: любые действия иностранных государств, направленные на поддержку Украины, включая отправку военных контингентов и поставку оружия ВСУ, рассматриваются как угроза национальной безопасности РФ и могут привести к прямому конфликту с участием стран НАТО. Это подтверждается предыдущими заявлениями Марии Захаровой о рисках военного столкновения в случае реализации подобных инициатив.
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