Главный тренер пермского хоккейного клуба «Молот» покинул пост

Юрий Панов возглавлял ХК «Молот» менее полугода
Пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с главным тренером Юрием Пановым. Помимо него, команду покидает старший наставник Эдуард Волков.
«В тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов. Также тренер по физподготовке Александр Бессонов и видео-тренер Евгений Литвинов», — сообщается в официальном сообществе «ВКонтакте» хоккейного клуба «Молот».
Юрий Панов возглавлял клуб менее полугода. ХК «Молот» и тренер расстались по обоюдному согласию, уточнила пресс-служба клуба в соцсетях.
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