Главный тренер пермского хоккейного клуба «Молот» покинул пост

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Юрий Панов возглавлял ХК «Молот» менее полугода
Юрий Панов возглавлял ХК «Молот» менее полугода Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с главным тренером Юрием Пановым. Помимо него, команду покидает старший наставник Эдуард Волков.

«В тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов. Также тренер по физподготовке Александр Бессонов и видео-тренер Евгений Литвинов», — сообщается в официальном сообществе «ВКонтакте» хоккейного клуба «Молот».

Юрий Панов возглавлял клуб менее полугода. ХК «Молот» и тренер расстались по обоюдному согласию, уточнила пресс-служба клуба в соцсетях.

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Пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с главным тренером Юрием Пановым. Помимо него, команду покидает старший наставник Эдуард Волков. «В тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов. Также тренер по физподготовке Александр Бессонов и видео-тренер Евгений Литвинов», — сообщается в официальном сообществе «ВКонтакте» хоккейного клуба «Молот». Юрий Панов возглавлял клуб менее полугода. ХК «Молот» и тренер расстались по обоюдному согласию, уточнила пресс-служба клуба в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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