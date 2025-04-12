«Нет четкой позиции»: Милонов высказался об идее сделать Урганта иноагентом

Телеведущий Иван Ургант замалчиванием позиции дает поводы для пристального внимания к своей персоне. От звезды Первого канала ждут озвученной конкретики. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя инициативу проверки Урганта на предмет того, не является ли он иностранным агентом.
«С Иваном Ургантом есть огромное количество недосказанности. Считаю, что выводы надо сделать на основании его четко сформулированной позиции. Я не знаю ее. Знаю, что он, как и многие, испугался в начале, в Израиль поехал. Но высказываний я от него не слышу. Я бы очень сильно хотел, чтобы Иван Ургант не дал повод каким-то органам включать его в реестры», — говорит собеседник агентства.
Молчащего Урганта предложили проверить на выявления признаков деятельности иностранного агента. Инициатива была озвучена после появившейся информации о том, что телеведущий якобы зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель в сфере шоу-бизнеса. При этом сам он это опровергал.
Иван после закрытия передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале выступает в Европе вместе сУргВладимиром Познером в рамках проекта «Путешествия Познера и Урганта».
Есть работа у шоумена и в России. На днях Ургант стал ведущим 12-го благотворительного аукциона фонда Cosmoscow. Мероприятие было направлено на поддержку современных российских художников. Милонов рассчитывает, что Иван и дальше останется в России: «Хотел бы, чтобы этот талантливый человек остался в стране и продолжал работать в интересах нашего народа», — резюмировал чиновник.
Ургант привлекает внимание не только политиков, но и коллег. Ранее ведущему предлагалось перед возможным возвращением на телевидение отправиться на СВО.
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