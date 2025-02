Певица Кэти Перри полетит в космос

Американская исполнительница Кэти Перри полетит в космос Фото: Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press Космическая компания Blue Origin объявила состав экипажа одиннадцатой пилотируемой миссии суборбитального корабля New Shepard, который будет полностью состоять из женщин. В группу войдут известные личности, включая американскую певицу Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Хадсон), сообщили в компании. «Компания Blue Origin объявила о полете шести человек на миссии NS-31. В команду входят Аиша Боуи, Аманда Нгуен, Гейл Кинг, Кэти Перри, Керианн Флинн и Лорен Санчес, которая организовала миссию», — написали на официальном сайте Blue Origin. Среди участниц миссии Аиша Боу и Аманда Нгуен являются учеными в области аэрокосмонавтики и имеют опыт сотрудничества с NASA. Также членами экипажа станут невеста основателя компании Джеффа Безоса Лорен Санчес, известная телеведущая канала CBS Гейл Кинг и кинопродюсер и светская львица из Нью-Йорка Керианн Флинн. Компания Blue Origin разработала многоразовый космический аппарат New Shepard, предназначенный для проведения пилотируемых и научных суборбитальных миссий. В июле 2021 года состоялся его первый пилотируемый полет, в котором принял участие основатель компании Джефф Безос. Аппарат получил свое название в честь Алана Шепарда, первого американца, покорившего космос. На этой неделе компания успешно провела уже десятый пилотируемый запуск космического корабля New Shepard. Кэти Перри, известная американская исполнительница, которая полетит в космос с составе экипажа, также занимает должность посла доброй воли в ООН. Ее карьера украшена множеством престижных наград, включая тринадцать номинаций на премию «Грэмми». В 2012 году она была признана женщиной года по версии музыкального издания Billboard. Перри установила уникальный рекорд, проведя 69 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Кроме того, она занимает третье место в списке лучших артистов цифровой эры по версии RIAA.

