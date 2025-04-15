Российские спасатели завершили спасательную операцию в Мьянме

Российские спасатели, которые оказывали помощь в ликвидации последствий землетрясения в Мьянме, завершили спасательную операцию и вернулись в Москву. Об этом сообщили в МЧС России.
«Последняя группа спасателей МЧС России возвращается из Республики Союз Мьянма в Москву. На борту самолета Ил-76 ведомства 50 спасателей и медиков», — говорится в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что российские специалисты находились непосредственно в Мандалае и прилегающих районах, которые серьезно пострадали от катастрофы. На месте был организован полевой лагерь и мобильный госпиталь. В ходе операции российские врачи оказали медицинскую помощь более чем 500 пациентам, включая 94 ребенка. Кроме того, психологи МЧС России проводили работу с населением, помогая людям справиться с последствиями трагедии.
Специалисты МЧС России также провели обследование более 130 тысяч квадратных метров завалов в поисках выживших. В рамках гуманитарной поддержки в Мьянму было доставлено 157,5 тонн гуманитарных грузов, предназначенных для обеспечения основных потребностей пострадавших.
В Мьянме и Таиланде 28 марта произошло два мощных землетрясения: магнитуда в Мьянме составила 7,7, в Бангкоке — 4,2, а в провинции Мэхонгстон — 5,0. В Бангкоке введено чрезвычайное положение, приостановлена работа аэропортов. Обрушился строящийся 30-этажный небоскреб, под завалами оказалось 15 человек. В Мьянме пострадали мост через реку Иравади и множество домов, включая исторические здания. Количество человек, пострадавших от землетрясения в Мьянме, достигло 3689 человек, около 5020 человек были ранены, еще 139 — числятся пропавшими без вести.
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