«Яндекс» покупает службу доставки

«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс интеграции компаний завершится до конца года
Процесс интеграции компаний завершится до конца года Фото:

Яндекс купит службу доставки Boxberry. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса.

«Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры Яндекса. Пункты выдачи заказов Яндекса и сервис Яндекс Доставка появятся еще более чем в 20 регионах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», — сообщает пресс-служба Яндекса. 

После объединения компаний клиенты Boxberry смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране. Также откроется доступ к курьерской экспресс-доставке, позволяющей доставить товар в течение дня в пределах города.

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Яндекс купит службу доставки Boxberry. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса. «Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры Яндекса. Пункты выдачи заказов Яндекса и сервис Яндекс Доставка появятся еще более чем в 20 регионах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», — сообщает пресс-служба Яндекса.  После объединения компаний клиенты Boxberry смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране. Также откроется доступ к курьерской экспресс-доставке, позволяющей доставить товар в течение дня в пределах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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