«Яндекс» покупает службу доставки

Яндекс купит службу доставки Boxberry. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса.
«Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры Яндекса. Пункты выдачи заказов Яндекса и сервис Яндекс Доставка появятся еще более чем в 20 регионах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», — сообщает пресс-служба Яндекса.
После объединения компаний клиенты Boxberry смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране. Также откроется доступ к курьерской экспресс-доставке, позволяющей доставить товар в течение дня в пределах города.
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