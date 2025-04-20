Стала известна причина смерти директора группы «На-На»

Директор группы «На-На» Фроликов скончался во время операции на сердце
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Фроликов скончался во время операции (архивное фото)
Фроликов скончался во время операции (архивное фото) Фото:

Директор советской и российской поп-группы «На-На» Виталий Фроликов скончался во время операции на сердце. Об этом сообщают telegram-каналы. 

«Накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось», — пишет telegram-канал Shot. Ранее стало известно о том, что Фроликов скончался в апреле 2025 года в возрасте 76 лет.

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Директор советской и российской поп-группы «На-На» Виталий Фроликов скончался во время операции на сердце. Об этом сообщают telegram-каналы.  «Накануне Виталию проводили плановую операцию на сердце, однако в какой-то момент его сердце остановилось», — пишет telegram-канал Shot. Ранее стало известно о том, что Фроликов скончался в апреле 2025 года в возрасте 76 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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