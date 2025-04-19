В Петербурге поданы первые иски против кикшерингов из-за наездов самокатов

В Петербурге зарегистрированы первые иски к кикшеринговым компаниям, связанным с травмами, полученными из-за электросамокатов. Ранее подобные претензии в основном предъявлялись непосредственно пользователям самокатов, однако теперь ответственность пытаются возложить на сервисы аренды. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«У нас первые иски к кикшеринговым компаниям из-за самокатов. Иски зарегистрированы в Выборгском, Красносельском и Приморском районных судах города», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Суммы исков варьируются от 500 тысяч до двух миллионов рублей.
В каждом из случаев пострадавшие получили серьезные травмы в результате наезда электросамокатов. Истцы требуют компенсации как за моральный вред, так и за понесенные расходы на лечение и юридические услуги. Особенность дел в том, что иски поданы именно к компаниям, предоставляющим сервисы аренды, а не к непосредственным участникам происшествий.
В Выборгском районном суде петербурженка требует от ООО «ВУШ» два миллиона рублей. По ее словам, компания предоставила электросамокат несовершеннолетнему, который и стал виновником наезда. Женщина утверждает, что получила вред средней тяжести, а также неизлечимое заболевание, из-за чего вынуждена постоянно принимать обезболивающие. В Красносельском районе другая жительница города подала иск к ООО «Шеринговые технологии» и ООО «Яндекс.Еда» после того, как на нее наехал курьер на самокате. В результате инцидента женщина стала маломобильной и требует компенсацию в размере одного миллиона рублей за моральный вред и почти 680 тысяч рублей за понесенные убытки.
В Приморском районе женщина требует от ООО «ВУШ» 500 тысяч рублей за моральный вред после столкновения с самокатом. По словам истца, виновники отказались сообщать свои данные и предлагали только оплатить такси, а помощь была вызвана лишь после давления со стороны прохожих.
На данный момент по двум делам назначены предварительные судебные заседания, по третьему — проводится экспертиза. Судебные органы будут рассматривать, насколько компании несли ответственность за действия пользователей их сервиса и были ли соблюдены все меры безопасности.
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