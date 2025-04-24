Блогер Портнягин признал вину в легализации средств

Российский блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин полностью признал свою вину по делу о легализации денежных средств в Мещанском суде Москвы. Об этом стало известно в ходе заседания, где началось рассмотрение дела по существу.
«Признаю обвинение полностью», — передает ТАСС слова Портнягина. При этом супруга предпринимателя частично признала вину по предъявленному обвинению. В ходе заседания суд допросил двух свидетелей — бывшего главного бухгалтера бизнес-клуба Club 500 и экс-директора банных комплексов Siberia.
Уголовное дело против Портнягина об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере было прекращено. Представитель его жены уточнил, что аналогичное дело в отношении нее также было прекращено. Несмотря на это, обвинения в отмывании денежных средств по-прежнему остаются актуальными для обоих фигурантов.
Ранее блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин, известный под псевдонимом Трансформатор, признал свою ответственность по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов на сумму 124 миллиона рублей, пишет RT. Как сообщил адвокат Михаил Мушаилов, ранее его подзащитный полностью погасил задолженность перед государством, тем самым компенсировав нанесенный ущерб. Юрист также подчеркнул, что обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, не находят подтверждения, поскольку с доходов предпринимателя были уплачены налоги.
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