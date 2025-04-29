Паслер дал установки силовикам в преддверии праздников

Губернатор Паслер поручил усилить меры безопасности в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Паслер провел заседание антитеррористической комиссии
Паслер провел заседание антитеррористической комиссии Фото:

Силовики усилят меры безопасности в Свердловской области в преддверии майских праздников. С такими поручениями выступил врио губернатора Денис Паслер в ходе заседания антитеррористической комиссии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В начале месяца ставил задачу по проверке антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Проверки проведены, регион готов к торжественным мероприятиям», — отметил губернатор.

Следить за порядком будут более 3,5 тысячи силовиков. Перед площадками, где планируются массовые мероприятия, установят ручные и арочные металлодетекторы.

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Силовики усилят меры безопасности в Свердловской области в преддверии майских праздников. С такими поручениями выступил врио губернатора Денис Паслер в ходе заседания антитеррористической комиссии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В начале месяца ставил задачу по проверке антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Проверки проведены, регион готов к торжественным мероприятиям», — отметил губернатор. Следить за порядком будут более 3,5 тысячи силовиков. Перед площадками, где планируются массовые мероприятия, установят ручные и арочные металлодетекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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