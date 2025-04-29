Паслер дал установки силовикам в преддверии праздников

Силовики усилят меры безопасности в Свердловской области в преддверии майских праздников. С такими поручениями выступил врио губернатора Денис Паслер в ходе заседания антитеррористической комиссии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В начале месяца ставил задачу по проверке антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей. Проверки проведены, регион готов к торжественным мероприятиям», — отметил губернатор.
Следить за порядком будут более 3,5 тысячи силовиков. Перед площадками, где планируются массовые мероприятия, установят ручные и арочные металлодетекторы.
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