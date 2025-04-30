Знаменитый американский рэпер выступит летом в России

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Американский рэпер и продюсер Akon приедет этим летом в Россию. Информация о предстоящем выступлении появилась на официальных ресурсах «ЦСКА Арены».

По информации на сайте концертной площадки, сольный концерт состоится 9 августа на «ЦСКА Арене» в Москве. Продажа билетов уже стартовала. Стоимость билета составляет от 12 до 20 тысяч рублей.

Akon — один из самых популярных исполнителей в мире хип-хопа и R&B. За свою карьеру он выпустил множество хитов, которые возглавляли чарты. Среди его самых известных треков — Smack That, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na Na Na), Lonely и Don't Matter. Akon также известен сотрудничеством с такими артистами, как Eminem, Snoop Dogg и David Guetta.

Ранее в telegram-каналах уже появлялись новости о приезде артиста в Россию. Только сейчас эту информацию подтвердили официально.

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Американский рэпер и продюсер Akon приедет этим летом в Россию. Информация о предстоящем выступлении появилась на официальных ресурсах «ЦСКА Арены». По информации на сайте концертной площадки, сольный концерт состоится 9 августа на «ЦСКА Арене» в Москве. Продажа билетов уже стартовала. Стоимость билета составляет от 12 до 20 тысяч рублей. Akon — один из самых популярных исполнителей в мире хип-хопа и R&B. За свою карьеру он выпустил множество хитов, которые возглавляли чарты. Среди его самых известных треков — Smack That, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na Na Na), Lonely и Don't Matter. Akon также известен сотрудничеством с такими артистами, как Eminem, Snoop Dogg и David Guetta. Ранее в telegram-каналах уже появлялись новости о приезде артиста в Россию. Только сейчас эту информацию подтвердили официально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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