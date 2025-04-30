В Испании засекретили расследование блэкаута

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Основной причиной стало подозрение в возможном киберсаботаже против критически важной инфраструктуры страны
Основной причиной стало подозрение в возможном киберсаботаже против критически важной инфраструктуры страны Фото:

Национальная судебная коллегия Испании объявила засекреченной часть расследования масштабного блэкаута, произошедшего 28 апреля и затронувшего практически весь Пиренейский полуостров. Об этом сообщили в пресс-релизе судебных властей королевства.

«Судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама по просьбе прокуратуры объявил секретность судебного разбирательства по делу», — говорится в пресс-релизе на сайте судебных властей. Основной причиной стало подозрение в возможном киберсаботаже против критически важной инфраструктуры страны. Согласно постановлению, засекречивание материалов расследования направлено на предотвращение утечки информации, которая могла бы повлиять на ход следствия и поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб. Суд подчеркивает, что открытое обсуждение деталей может серьезно навредить расследованию и национальной безопасности.

Масштабное отключение электричества произошло в понедельник, 28 апреля, около 12:30 по местному времени. Сбой затронул не только Испанию, но и соседние страны — Португалию, Францию и Андорру. В результате блэкаута были остановлены все железнодорожные перевозки, нарушена работа общественного транспорта, а в городах не функционировали светофоры. В супермаркетах возникли очереди, а спасателям пришлось эвакуировать людей из застрявших лифтов.

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Национальная судебная коллегия Испании объявила засекреченной часть расследования масштабного блэкаута, произошедшего 28 апреля и затронувшего практически весь Пиренейский полуостров. Об этом сообщили в пресс-релизе судебных властей королевства. «Судья Национальной судебной коллегии Хосе Луис Калама по просьбе прокуратуры объявил секретность судебного разбирательства по делу», — говорится в пресс-релизе на сайте судебных властей. Основной причиной стало подозрение в возможном киберсаботаже против критически важной инфраструктуры страны. Согласно постановлению, засекречивание материалов расследования направлено на предотвращение утечки информации, которая могла бы повлиять на ход следствия и поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб. Суд подчеркивает, что открытое обсуждение деталей может серьезно навредить расследованию и национальной безопасности. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник, 28 апреля, около 12:30 по местному времени. Сбой затронул не только Испанию, но и соседние страны — Португалию, Францию и Андорру. В результате блэкаута были остановлены все железнодорожные перевозки, нарушена работа общественного транспорта, а в городах не функционировали светофоры. В супермаркетах возникли очереди, а спасателям пришлось эвакуировать людей из застрявших лифтов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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