От дня водолаза до праздника для принцесс: что отмечают 5 мая в России и мире

В понедельник, 5 мая, отмечают сразу несколько праздников. Водолазы и шифровальщики России поздравляют коллег с профессиональным днем, по всему миру девушки и женщины воплощаются в принцесс, а в народе отмечают начало работ в полях. О том, какие праздники выпадают на 5 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Праздники в России 5 мая 2025
День водолаза
В России 5 мая свой профессиональный праздник отмечают водолазы — специалисты, которым приходится работать под водой в самых сложных условиях. Именно в этот день в 1882 году в Кронштадте открыли первую в мире школу водолазов. Эта профессия требует не только физической выносливости, но и огромного мужества и выдержки. В этот праздник принято поздравлять специалистов-водолазов, устраивать профессиональные встречи и вспоминать героические истории подводных спасательных операций.
День шифровальщика
Еще один важный профессиональный праздник России — День шифровальщика. Именно 5 мая 1921 года в Советской России была создана специальная служба шифрования и защиты секретной информации. С тех пор специалисты по криптографии стоят на страже государственной безопасности, обеспечивая защиту секретных данных от посторонних глаз. Шифровальщики работают в самых разных ведомствах — от дипломатических представительств до военных штабов и спецслужб. Их работа остается скрытой от широкого круга людей, но именно от нее зависит безопасность государства.
День советской печати
Этот памятный день связан с историей отечественной журналистики и печати. 5 мая 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». В этот день традиционно поздравляют журналистов, редакторов, корреспондентов и всех работников средств массовой информации.
Международные праздники 5 мая 2025
Международный день борьбы за права инвалидов
Эта важная дата ежегодно отмечается 5 мая по всему миру, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями. В этот день проходят различные мероприятия: конференции, благотворительные акции, концерты и спортивные соревнования для инвалидов. Главная задача праздника — напомнить о необходимости создания доступной среды для людей с инвалидностью, обеспечить им равные права и возможности для полноценной жизни и самореализации.
Международный день акушерки
Еще один важный международный праздник, который отмечается ежегодно 5 мая — День акушерки. Этот день был учрежден в 1987 году по инициативе Международной конфедерации акушерок. Праздник напоминает обществу о важности профессии акушерки и необходимости ее поддержки.
Международный день принцесс
Это неофициальный праздник для девочек, девушек и женщин всех возрастов. В этот день принято устраивать тематические вечеринки, наряжаться в красивые платья, дарить друг другу приятные сюрпризы и подарки. Главная идея праздника — напомнить каждой женщине и девочке о том, что она особенная и достойна любви, заботы и внимания.
День квадратного корня
Необычный шуточный праздник для любителей математики отмечается 5 мая. Дата выбрана не случайно: ведь число и порядковый корень месяца являются квадратными корнями из двух последних цифр года. В этот день проводятся математические викторины, конкурсы головоломок и загадок, интеллектуальные игры и соревнования среди школьников и студентов.
Народный праздник 5 мая 2025
День Луки: приметы и традиции
В народном календаре 5 мая отмечается День Луки, который в старину называли «Лука», «Луков день» или «Лука-огородник». Название праздника связано с началом работ в огороде. В этот день крестьяне традиционно высаживали лук, чеснок, морковь и другие ранние овощи. Считалось, что именно посаженные на Луку овощи дадут особенно хороший урожай и будут иметь целебные свойства.
В День Луки было принято проводить обряды и ритуалы, связанные с землей. Люди старались быть особенно внимательными к растениям, просили покровительства святого Луки для своих огородов и полей. Также в этот праздник часто готовили блюда с луком и чесноком, считая, что это принесет здоровье и защитит от болезней.
Существовали и запреты на День Луки. Например, беременным девушкам запрещалось сидеть на пороге — иначе беды с ребенком не избежать. В праздник запрещалось раскидывать вещи, чтобы не потерять что-то по-настоящему ценное. А крестьяне боялись идти 5 мая в лес: ведь темные силы могли утащить одинокого путника в чащу.
В народе существовали особые приметы на День Луки:
- Ясная и солнечная погода на праздник намекала, что год будет плодородным и урожайным.
- Если 5 мая прошла гроза — это к богатому урожаю.
- Ровный и теплый ветер на праздник указывал на жаркое лето.
- Пение кукушки предвещало хорошую погоду.
Православные праздники 5 мая 2025
День памяти преподобного Феодора Сикеота
Православная церковь 5 мая чтит память преподобного Феодора Сикеота, жившего в VI–VII веках. Святой Феодор родился в городе Сикеон в Малой Азии и с юных лет отличался благочестием, строгостью жизни и стремлением к духовному совершенствованию. Он прославился чудесами исцеления и пророчествами. Феодор Сикеот стал монахом, а затем и епископом Анастасиупольским. Он много путешествовал, проповедуя христианскую веру и помогая нуждающимся. В этот день верующие посещают храмы, молятся святому Феодору о здоровье, духовной крепости и помощи в трудных жизненных ситуациях.
Перенесение мощей благоверного князя Всеволода Псковского
Также 5 мая православные верующие отмечают перенесение мощей благоверного князя Всеволода-Гавриила Псковского, который почитается как святой покровитель Пскова. Князь Всеволод жил в XII веке и прославился мудрым правлением, благочестием, заботой о своем народе и защитой православной веры. После смерти князя его мощи были перенесены в Троицкий собор Пскова. В этот день верующие вспоминают добрые дела князя Всеволода, молятся о защите родной земли от бедствий и о мире в семьях.
Кто из знаменитостей родился 5 мая:
- Карл Маркс (1818–1883) — немецкий философ, экономист, социолог, основоположник марксизма.
- Генрик Сенкевич (1846–1916) — польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
- Юрий Назаров (род. 1937) — советский и российский актёр театра и кино.
- Адель (род. 1988) — британская певица и автор песен, обладательница многочисленных музыкальных премий.
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